В Грузии предрекли судьбу Зурабишвили

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Грузинский лидер Саломе Зурабишвили будет вынуждена сложить полномочия, несмотря на то, что она отказалась, считает премьер республики Ираклий Кобахидзе.
«Понимаю ее эмоциональное состояние, но в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — произнес он на брифинге.
Кобахидзе исключил новые парламентские выборы, как того требуют оппозиционеры.
Перед этим Зурабишвили заявляла, что не уйдет с поста в середине декабря после окончания полномочий. Новый парламент она считает нелегитимным, а значит, неспособным, по ее мнению, избрать нового лидера страны.
Выборы в Грузии состоялись 26 октября.
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