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В Грузии предрекли судьбу Зурабишвили

Премьер Грузии Кобахидзе: Зурабишвили будет вынуждена сложить полномочия
Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили будет вынуждена сложить полномочия, несмотря на то, что она отказалась, считает премьер республики Ираклий Кобахидзе.
«Понимаю ее эмоциональное состояние, но в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — произнес он на брифинге.

Кобахидзе исключил новые парламентские выборы, как того требуют оппозиционеры.



Перед этим Зурабишвили заявляла, что не уйдет с поста в середине декабря после окончания полномочий. Новый парламент она считает нелегитимным, а значит, неспособным, по ее мнению, избрать нового лидера страны.

Выборы в Грузии состоялись 26 октября.

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#мир
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#новости
#протесты
Илон Маск объяснил претензии к разработчикам истребителя F-35
Маск раскритиковал разработчиков истребителя F-35 за перерасходы
01 декабря 2024, 15:36

Фото: iStock/Trevor Howard Jones

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал супердорогой истребитель пятого поколения F-35. Об этом информирует РИА Новости.
При президентстве Трампа предприниматель должен заниматься сокращением растрат госбюджета. На разработку истребителя уже было потрачено 1,7 триллиона долларов, что превышает бюджет на 180 миллиардов долларов. Уточняется, что американские военные уже жалуются на различные минусы этого истребителя.

Маск видит альтернативу производства дорогих самолетов в разработке более эффективных дронов. По мнению бизнесмена, это продемонстрировал украинский конфликт.

Маск утверждает, что финансовые потоки должны отправиться в сторону Palantir и Anduril, то есть на разработку систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и крылатых ракет.

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В России оценили угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС
Пушков назвал нереализуемыми угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС
01 декабря 2024, 15:35

Фото: istockphoto/chrisman

Угрозы будущего президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары государств-участников объединения БРИКС нельзя реализовать на практике. Об этом в Telegram-канале высказался сенатор Алексей Пушков.
Он отметил манеру Трампа выставлять все так, будто все можно решить, сделав один решающий шаг.

«Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема», — считает политик.
Сенатор заключил, что США сами стали зависимыми от продвигаемой ими же глобализации. Таким образом американские власти зависят от иностранного импорта.

«США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой платежей, альтернативной SWIFT», — резюмировал Пушков.
Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Эксперты делают различные предположения о том, как изменится мировая арена с его приходом.

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#мир
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#брикс
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#дональд трамп
#новости
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Медведев оценил происходящее в Грузии
Дмитрий Медведев: наши соседи в Грузии быстро движутся по пути Украины
01 декабря 2024, 14:56

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Грузия быстро движется по пути Украины «в темную бездну», написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик отметил, что такой сценарий «заканчивается очень плохо».
«В Грузии попытка очередной «цветной («роз», «оранжевой» и пр.) революции»... Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело — с другой», — сказано в публикации.
Очередная серия протестных акций в Грузии прошла в минувший четверг, 28 ноября. Перед этим республиканские власти заявили о том, что вопрос о начале переговоров по членству Грузии в Евросоюзе заморожен до 2028 года.

Ранее стало известно, что произошло в Тбилиси.

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#протесты
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Китай изучает способы ослабления санкций на примере России
WSJ: Китай изучает способы ослабления влияния западных санкций на примере России
01 декабря 2024, 14:06

Фото: iStock/Fotonen

Китайские специалисты изучают, как РФ работает в вопросах борьбы с санкциями западных стран. Об этом информирует издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что Пекин намерен подстраховаться на случай ужесточения ограничений из-за конфликта вокруг Тайваня. Примечательно, что на сегодняшний день специалисты из КНР консультируются с российскими коллегами по данному вопросу.

Представители КНР периодически посещают страну, где встречаются с сотрудниками различных ведомств. Отмечается, что сам факт проработки ответных действий на возможные ограничения не является признаком того, что Китай намерен куда-либо «вторгаться».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намеренно устроили кризис в Тайваньском проливе, чтобы направить эту ситуацию против Китая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Кремле прокомментировали слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива
В Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
01 декабря 2024, 13:37

Фото: istockphoto/yulenochekk

Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что российский лидер Владимир Путин якобы опоздал на саммит «Большой восьмерки» «из-за пива» опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Представитель Кремля объяснил, что общение на полях таких мероприятий является напряженной работой, поэтому некоторые контакты сдвигаются. В частности, «лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент».

«Такое бывает. Но опять же, это не демонстрация силы, глупо так полагать», — добавил Песков.
Саммит «Большой восьмерки» в германском Хайлигендамме проходил в 2007 году.

Ранее Песков ответил, во что искренне верил Владимир Путин.

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Песков: Путин искренне верил в сотрудничество России и Германии
01 декабря 2024, 13:10

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин всегда искренне верил в сотрудничество России и Германии, которое могло принести стабильность и предсказуемость. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту Павлу Зарубину.
Однако, как отметил официальный представитель Кремля, это не соответствовало «истинному настрою» экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам Пескова, глава российского государства действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях с ФРГ.

Российский лидер все для этого делал, заключил пресс-секретарь российского президента.

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#владимир путин
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ВС Сирии пресекли попытку прорыва террористов в Хаму
01 декабря 2024, 11:14

Фото: istockphoto/mrjo2405

Сирийские военные пресекли попытку прорыва террористов в провинцию Хама, десятки боевиков уничтожены, передало командование Сирии. Заявление опубликовано Минобороны республики в соцсетях.
«Нашим вооруженным силам также удалось взять под контроль ряд районов, наиболее важные из которых Калаат эль-Мадик и Маардас, где они уничтожили десятки террористов, остальные бежали», — говорится в сообщении.

Сирийский президент Башар Асад отмечал, что страна в состоянии победить боевиков с помощью друзей и союзников.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Перед этим стало известно, что российские военно-космические силы уничтожили в Сирии боевиков запрещенной в России террористической организации.

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В России предрекли звонок Трампа Путину
Бут спрогнозировал звонок Трампа Путину до вступления в должность президента США
01 декабря 2024, 11:06

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил депутат законодательного собрания Ульяновской области, член высшего совета ЛДПР Виктор Бут.
Согласно его прогнозу, контакты между президентами должны состояться, так как в этом могут быть заинтересованы как РФ, так и США. Бут добавил, что возобновление диалога между государствами больше нельзя откладывать.

Москва будет не только слушать, что говорит Трамп, но и следить за его действиями, заключил ​он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что опасность обмена ядерными ударами между Россией и США существует. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Трамп после своих угроз Канаде встретился с Трюдо
Трамп: встреча с Трюдо прошла продуктивно после угроз пошлин против Канады
01 декабря 2024, 07:11

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп после своих угроз ввести пошлины в размере 25% на все канадские товары встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
Американский лидер назвал эту встречу крайне продуктивной. По словам Трампа, политики обсудили множество важных тем.

Избранный президент Соединенных Штатов добавил, что темой встречи, в том числе, стала борьба с контрабандой наркотиков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введет пошлины в 25% на всю продукцию из Мексики и Канады. ППо мнению республиканца, тысячи человек попадают в США из упомянутых стран, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров.

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