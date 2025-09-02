Келлер-Суттер: Швейцария может принять у себя переговоры по конфликту на Украине
Если потребуется, Швейцария может принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила глава страны Карин Келлер-Суттер.
Как отметила президент, Швейцария готова поддержать поиск мирного решения по урегулированию конфликта, в том числе и предоставить площадку для переговоров. Если эта идея будет поддержана, то соответствующие переговоры пройдут в Женеве.
Во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине Келлер-Суттер сказала, ее советник по безопасности контактирует как и с российской, так и с украинской стороной. Этот вопрос обсуждался с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, который приезжал в Швейцарию на прошлой неделе. Возможность проведения переговоров в Женеве поднималась в беседе и с госсекретарем США Марко Рубио.
Читайте также: