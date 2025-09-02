«Захватывающее» заявление Трампа: подробности

02 сентября 2025, 14:48

Fox News: Захватывающее заявление Трампа будет посвящено Пентагону

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Корреспондент Fox News Джеки Генрих в своём аккаунте в соцсетях сообщила, что заявление президента США Дональда Трампа будет касаться Пентагона.





По её словам, журналистка ссылается на слова пресс‑секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.





«Президент Трамп сделает захватывающее заявление, которое касается Министерства обороны США», — сказано в публикации.