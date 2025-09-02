«Захватывающее» заявление Трампа: подробности
Fox News: Захватывающее заявление Трампа будет посвящено Пентагону
Корреспондент Fox News Джеки Генрих в своём аккаунте в соцсетях сообщила, что заявление президента США Дональда Трампа будет касаться Пентагона.
По её словам, журналистка ссылается на слова пресс‑секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент Трамп сделает захватывающее заявление, которое касается Министерства обороны США», — сказано в публикации.
Ранее анонсировалось, что Трамп выступит из Овального кабинета в 14:00 (21:00 мск) с необъявленной темой. Перед этим, 25 августа, он сказал, что предпочитает старое название ведомства — «Министерство войны», пояснив, что имя должно отражать не только оборонные, но и наступательные возможности США.