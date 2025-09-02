Вучич высказал позицию Сербии в отношении России на встрече с Путиным в Пекине
Вучич: Сербия намеревается сохранить свой военный нейтралитет
Сербия намерена сохранять военный нейтралитет, заявил 2 сентября сербский лидер Александр Вучич во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
Ранее Путин отметил, что стратегическое сотрудничество между Россией и Сербией приносит выгоду обеим сторонам. Вучич поблагодарил российского президента за поддержку.
«Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций [против] Российской Федерации. И мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет», — сказал сербский президент.
Перед этим Путин заявил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо, что Москву вынудили защищать людей, связавших судьбу с Россией.