Вучич высказал позицию Сербии в отношении России на встрече с Путиным в Пекине

02 сентября 2025, 17:10

Вучич: Сербия намеревается сохранить свой военный нейтралитет

Александр Вучич и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Сербия намерена сохранять военный нейтралитет, заявил 2 сентября сербский лидер Александр Вучич во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.





Ранее Путин отметил, что стратегическое сотрудничество между Россией и Сербией приносит выгоду обеим сторонам. Вучич поблагодарил российского президента за поддержку.





«Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций [против] Российской Федерации. И мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет», — сказал сербский президент.