Фицо хочет передать Зеленскому послания после встречи с Путиным в Китае

02 сентября 2025, 17:50

Фицо обсудил с Путиным Украину и хочет поделиться выводами с Зеленским

Владимир Зеленский

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что по итогам обсуждения с президентом России Владимиром Путиным украинского конфликта сделал ряд выводов, которые намерен изложить Владимиру Зеленскому.