Фицо хочет передать Зеленскому послания после встречи с Путиным в Китае
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что по итогам обсуждения с президентом России Владимиром Путиным украинского конфликта сделал ряд выводов, которые намерен изложить Владимиру Зеленскому.
Об этом словацкий премьер написал в соцсетях. По его словам, беседа с Путиным в основном касалась ситуации на Украине. Фицо отметил, что российский лидер проинформировал его о переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и о возможных перспективах завершения боевых действий; эти выводы и послания он собирается передать Зеленскому в пятницу.
Путин с 31 августа находится в Китае с четырёхдневным визитом: он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и провёл ряд двусторонних встреч. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине прошла встреча Путина с председателем КНР, а 3 сентября он приглашён на военный парад в честь 80‑й годовщины окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией.
Ранее Фицо задал неожиданный вопрос Путину.
Читайте также: