Келлог: Киев принял предложенные США 22 условия для заключения мира с Россией

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По итогам переговоров в Лондоне США получили согласие представителей Киева и Евросоюза на 22 условия, предложенные американской администрацией в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
Об этом заявил специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог. В эфире телеканала Fox News он напомнил, сто на прошлой неделе участвовал во встрече в британской столице, откуда только что вернулся.
По его словам, Киев и его европейские союзники заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы способствовать заключению мирного соглашения и длилось бы по меньшей мере 30 дней. Это может стать прецедентом для создания постоянной мирной инициативы, заключил спецпредставитель президента США.
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«Мы сели за стол переговоров с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились», — сказал Келлог.
По его словам, Киев и его европейские союзники заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы способствовать заключению мирного соглашения и длилось бы по меньшей мере 30 дней. Это может стать прецедентом для создания постоянной мирной инициативы, заключил спецпредставитель президента США.
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Александр Бойцов