Келлог: Украина готова пойти на территориальные уступки для мира с РФ

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Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что его страна представила Киеву конкретные условия урегулированию конфликта, с которым власти согласились. Об этом сообщает Fox News.
Данный план состоит из 22 пунктов, содержащих в том числе и территориальные уступки со стороны Украины.
Спецпосланник отметил, что США тоже готовы частично согласиться на территориальные требования РФ. При этом Вашингтон не выходит из процесса переговоров по конфликту в качестве посредника.
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«Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях»,— говорит Келлог в интервью.
Спецпосланник отметил, что США тоже готовы частично согласиться на территориальные требования РФ. При этом Вашингтон не выходит из процесса переговоров по конфликту в качестве посредника.
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Иван Мусатов