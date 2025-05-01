Times: Трамп хочет выйти из переговоров по Украине из-за их сложности

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Президент США Дональд Трамп хочет выйти из переговоров по конфликту на Украине из-за их сложности. Об этом пишет Times.
«Обнаружив, что прекратить войну намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной» — сообщает британская газета.
В материале указывается, что если Трамп все же примет решение о выходе из переговоров, то тогда киевский режим может лишиться американской вооружения примерно через полгода. В связи с этим украинские и европейские лидеры остаются в неизвестности от дальнейших решений президента.
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Иван Мусатов