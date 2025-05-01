Зеленский: переговоры по урегулированию конфликта пройдут в ближайшее время

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
По словам Владимира Зеленского, в ближайшее время состоятся очередные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава киевского режима заявил в своем вечернем обращении.
«Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами – дипломатической работы прежде всего. Мы готовим встречи, готовим переговоры, которые пройдут в ближайшее время. Безопасность — это главный приоритет», — заявил Зеленский.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что киевские власти пришли к окончательным решениям, касающимся заключения сделки с США по полезным ископаемым. На данный момент известно о цели создать инвестиционный фонд на паритетной основе.
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Иван Мусатов