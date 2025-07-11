Келлог: США и Европа могут возглавить подобие «плана Маршалла» для Украины

11 июля 2025, 02:27

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По словам спецпосланника американского лидера Кита Келлога, США совместно с Европой могут возглавить подобие «плана Маршалла» для Украины. Об этом он заявил в ходе своего выступления на конференции в Риме.