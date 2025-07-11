Келлог: США и Европа могут возглавить подобие «плана Маршалла» для Украины
По словам спецпосланника американского лидера Кита Келлога, США совместно с Европой могут возглавить подобие «плана Маршалла» для Украины. Об этом он заявил в ходе своего выступления на конференции в Риме.
Данный план направлен на восстановление Украины после завершения боевых действий на территории страны. Как отметил Келлог, этот подход был осуществлен после Второй мировой войны, когда США и европейские союзники трансформировали регионы, разрушенные войной, в функционирующие государства.
Келлог обратил внимание на то, что уже сейчас западные страны видят прогресс в данном направлении. Это проявляется в подписанных экономических соглашениях с киевскими властями.
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