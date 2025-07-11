Стало известно, зачем Дуда угрожает закрыть аэропорт в Жешуве

11 июля 2025, 00:46

Журналист Вишнёвский: Угрожая закрыть аэропорт Жешув, Дуда думает о карьере

Фото: iStock/Adam Klis

Президент Польши Анджей Дуда думает о своей дальнейшей карьере, угрожая закрыть аэропорт в Жешуве. Так считает главный редактор польского информационного портала «Страйк» Мачей Вишнёвский.





Ранее argumenti.ru писали, что Дуда заявил о возможности закрытия аэропорта в Жешуве, через который на Украину отправляется большая часть вооружения, если Киев со своими союзниками и дальше будут считать его «своей собственностью».



По словам Дуды, Польшу не приглашали на обсуждения, где принимались решения о доставке оружия на Украину через его страну. Он считает, что такие вопросы надо решать не с Киевом, а с НАТО.



Польский президент подчеркнул, что аэропорт в Жешуве и польские автомагистрали не принадлежат ни Украине, ни другим странам, и, «если кому-то что-то не нравится», Варшава закроет аэропорт, а помощь Украине пусть доставляется любым другим способом.



Вишневский в свою очередь пояснил Общественной Службе Новостей, что Дуда не сможет закрыть аэропорт в Жешуве, поскольку такие решения может принимать только польское правительство.





«Более того, меньше чем через месяц – 6 августа президентские полномочия Дуды закончатся. И теперь он ищет себе место на политической сцене Польши», — считает эксперт.