Стало известно, зачем Дуда угрожает закрыть аэропорт в Жешуве
Президент Польши Анджей Дуда думает о своей дальнейшей карьере, угрожая закрыть аэропорт в Жешуве. Так считает главный редактор польского информационного портала «Страйк» Мачей Вишнёвский.
Ранее argumenti.ru писали, что Дуда заявил о возможности закрытия аэропорта в Жешуве, через который на Украину отправляется большая часть вооружения, если Киев со своими союзниками и дальше будут считать его «своей собственностью».
По словам Дуды, Польшу не приглашали на обсуждения, где принимались решения о доставке оружия на Украину через его страну. Он считает, что такие вопросы надо решать не с Киевом, а с НАТО.
Польский президент подчеркнул, что аэропорт в Жешуве и польские автомагистрали не принадлежат ни Украине, ни другим странам, и, «если кому-то что-то не нравится», Варшава закроет аэропорт, а помощь Украине пусть доставляется любым другим способом.
Вишневский в свою очередь пояснил Общественной Службе Новостей, что Дуда не сможет закрыть аэропорт в Жешуве, поскольку такие решения может принимать только польское правительство.
«Более того, меньше чем через месяц – 6 августа президентские полномочия Дуды закончатся. И теперь он ищет себе место на политической сцене Польши», — считает эксперт.
Вишневский выразил мнение, что на высказывания президента, который через месяц уходит, не стоит обращать внимания.
Специалист не исключил, что заявления Дуды могут быть сигналом о том, что в Польше есть люди, которые не хотят полностью подчиняться интересам Украины, а страна может самостоятельно вести внешнюю политику.