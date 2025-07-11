Reuters: Трамп впервые может воспользоваться правом передачи оружия Украине
Президент США Дональд Трамп может впервые воспользоваться своим чрезвычайным правом для передачи вооружения Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
Данное право Трамп может использовать впервые со времени своего прихода к власти. В данном случае речь идет о полномочии Presidential Drawdown Authority, то есть передачи оружия Киеву напрямую со складов Пентагона. По информации источника издания, объем военной помощи может достигнуть 300 миллионов долларов.
Данная поддержка киевского режима должна включать в себя ЗРК Patriot и наступательные ракеты средней дальности. При этом окончательного решения об отправке оружия на Украину пока нет. Как отметили в сообщении, до этого прошлая американская администрация отправляла только то вооружение, которое одобрял лично экс-президент США Дональд Трамп.
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