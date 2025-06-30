В Донецке из-за удара ВСУ ракетами Storm Shadow погиб человек
В результате удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Донецку погиб один мирный житель. Об этом сообщает ТАСС.
«Человек погиб и по меньшей мере двое мирных жителей ранены в результате удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Донецку», — передает агентство.
Также стало известно о пожаре на рынке в центральной части города. Ранее сообщалось о нескольких мощных взрывах в небе над Донецком. Предположительно, их источником стала работа средств российских ПВО.
В общем, украинская армия нанесла две серии ударов по Донецку. В нескольких районах города наблюдается задымление.