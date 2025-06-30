Bild: в ФРГ пропал миллиард евро, который предназначался киевскому режиму
В Германии пропал миллиард евро, который предназначался киевскому режиму, сообщило немецкое издание Bild.
До этого министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении Украине 9 млрд евро на текущий год. По данным журналистов, в настоящее время правительство страны говорит лишь о 8 миллиардах.
Уточнялось, что в немецком оборонном ведомстве творится финансовый хаос. О намерении выделить 9 млрд евро на военную помощь Украине Писториус говорил 12 июня в Киеве. Спустя неделю минобороны Германии подчеркнуло, что 7,3 млрд евро уже одобрил парламент, а еще 1,9 млрд евро ждут утверждения в бундестаге. В результате на 2025 год запланировали выделить до 9,2 млрд евро, но 23 июня министерство финансов страны представило кабинету министров проект бюджета на этот год. Его одобрили, однако сумма в нем уменьшилось до 8,3 млрд евро.
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