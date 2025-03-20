Келлог: США в Саудовской Аравии проведут непрямые переговоры РФ и Украины

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По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США планируют организовать в Саудовской Аравии непрямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом политик заявил в интервью журналисту Гленну Беку.
«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?"», — пояснил Келлог.
Спецпосланник уточнил, что такая «челночная дипломатия» направлена на достижение полного прекращения огня. Это станет первым шагом к полноценному урегулированию украинского конфликта.
Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором стороны договорились начать переговоры к достижению полного прекращения оня. Помимо этого глава РФ поддержал идею отказа от ударов по объектам энергоинфраструктуры. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.
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Иван Мусатов