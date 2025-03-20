Путин обязал незаконно находящихся в РФ украинцев покинуть страну до 10 сентября

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Незаконно находящиеся в России украинцы должны легализоваться или покинуть страну до 10 сентября. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«…Обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение», — сказано в документе.Уточняется, что тех, кто сам обратился в МВД за урегулированием статуса, преследовать не будут. Кроме того, Минздраву поручено обеспечение медосвидетельствования незаконно находящихся в РФ украинских граждан. Последних также обязали пройти фотографирование, дактилоскопию, подтвердить неупотребление запрещенных веществ и отсутствие ВИЧ.
Ранее сообщалось, какой разговор Путина оценили в Госдуме.
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