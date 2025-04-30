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По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензя, перемирие с Украиной станет прелюдией к прямым переговорам стран по поводу конфликта. Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совбеза международной организации.
«Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (присоединится к перемирию в мае). Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», — сказал Небензя.
Помимо этого дипломат заявил о готовности России к мирным переговорам. На это страна пойдет даже несмотря на нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского на посту президента Украины. Напомним, что срок полномочий политика завершился еще весной 2024 года.
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