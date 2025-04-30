Небензя: перемирие РФ и Украины станет прелюдией к прямым переговорам

Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, поучаствуют в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генсека СНГ Сергея Лебедева.