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Небензя: перемирие РФ и Украины станет прелюдией к прямым переговорам

Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензя, перемирие с Украиной станет прелюдией к прямым переговорам стран по поводу конфликта. Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совбеза международной организации.
«Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (присоединится к перемирию в мае). Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», — сказал Небензя.

Помимо этого дипломат заявил о готовности России к мирным переговорам. На это страна пойдет даже несмотря на нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского на посту президента Украины. Напомним, что срок полномочий политика завершился еще весной 2024 года.

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#оон
Министр Тарар: Индия хочет нанести удар по Пакистану в течение 24‑36 часов
30 апреля 2025, 01:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По словам министра информации Пакистана Аттауллы Тарара, Индия намерена нанести военный удар по стране в течение ближайших 24-36. Об политик написал на своей странице в соцсети X.
«Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — заявляет министр.

Как отметил Тарар, на любую агрессию со стороны Индии Палестина ответит решительным ударом.

Данная информация появилась на фоне обострения отношений между странами после теракта 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир. Тогда вооруженные люди расстреляли туристов, совершавших конную прогулку в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*. В результате происшествия погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

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Молдавия копирует путь Украины
InfoBRICS: Молдавия копирует путь Украины в отношении иностранных компаний
29 апреля 2025, 23:56

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Молдавия копирует путь и политику Украины, передавая свои ресурсы иностранным компаниям. Об это заявил международный журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.
«Молдавия, очевидно, уже идет по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдавии передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным компаниям, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета», — пишет автор.

По заявлению журналиста, Украина передает значительную часть своих плодородных черноземных земель международным компаниям. Таким образом страна желает выплатить многочисленные военные кредиты. Подобное наблюдается и в Молдавии, где американская корпорация BlackRock скупает земли страны.

В общем компания приобрела свыше трех миллионов гектаров земли, а это две трети земельной площади Молдавии. Несмотря на незаконность, корпорация импользует схему, которая поддерживается прозападными властями.

В этом Лейрос сравнивает Молдавию с Украиной. К тому же оба государства желают стать членами НАТО и ЕС.

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Оливер Стоун заявил, что Запад представлял Россию моральным врагом
29 апреля 2025, 20:14

Оливер Стоун (Фото: Instagram*/officialoliverstone)

Западные пропагандисты представляли Россию, Иран и Китай в качестве моральных врагов, но это было ложью, заявил американский актер Оливер Стоун. Во вторник он участвовал в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».
«Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие — они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман, потому что наши СМИ, государство и соцсети постоянно повторяли эту ложь о наших врагах», — сказал Оливер Стоун.
В 2017 году кинорежиссер выпустил фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), основанный на десятках бесед с президентом России в течение двух лет.

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Путин и Лукашенко почтили память защитников в Волгограде
Путин и Лукашенко посетили комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде
29 апреля 2025, 16:15

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде посетили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом проинформировал Кремль во вторник, 29 апреля.
Главы государств возложили венки к Вечному огню, почтив память защитников Сталинграда. Кроме того, Путин и Лукашенко возложили цветы на могилу дважды героя СССР маршала Василия Чуйкова. Торжественная церемония прошла в преддверии 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

В середине апреля сообщалось, что Волгоград и Петербург будут называть Сталинградом и Ленинградом по случаю празднования Дня Победы. Советские названия будут использоваться с 8 по 10 мая.

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Стало известно, кто из стран СНГ приедет в Москву на День Победы 9 мая
В торжествах 9 мая будут участвовать все главы СНГ, кроме Украины и Молдавии
29 апреля 2025, 15:57

Фото: istockphoto/Ekaterina Dorozhkina

Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, поучаствуют в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генсека СНГ Сергея Лебедева.
«Все главы стран СНГ, за исключением двух. К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Что касается зарубежных стран, желание посетить российскую столицу в День Победы изъявлял словацкий премьер Роберт Фицо, а израильский дипломат Александр Бен Цви отмечал, что страну представят на параде.

СССР одержал победу над немецко-фашистскими захватчиками в 1945 году. Нацисты безоговорочно капитулировали перед Красной армией 8 мая по Европе.

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