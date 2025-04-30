Трамп: Путин хочет остановить конфликт на Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
По словам президента США Дональда Трампа, его российский коллега Владимир Путин желает остановить конфликт на Украине. Об этом американский лидер заявил телеканалу ABC.
«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», — сказал Трамп о Путине.
Помимо этого американский лидер заявил о своей уверенности в том, что Россия не собирается захватывать всю Украину, а российский президент его уважает. К тому же Трамп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме. Напомним, что украинский политик требовал от властей США больше поддержки в противостоянии с РФ.
Читайте также:
Небензя: перемирие РФ и Украины станет прелюдией к прямым переговорам
Молдавия копирует путь Украины
Третий лишний: кому предназначался стул на переговорах Трампа и Зеленского в Ватикане
Иван Мусатов