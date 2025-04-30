В офисе Зеленского высказались против перемирия с Россией в дни 80-летия Победы

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Призывы к перемирию на Украине без гарантий для Киева выгодны России. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своём Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что призывы к прекращению огня «играют исключительно в пользу Кремля». По его мнению, любое перемирие без гарантий только откроет двери для новой агрессии. А ослабление санкций, различные уступки и переговоры на условиях России Ермак назвал «ловушкой».
Также украинский политик заявил, что российская сторона якобы намерена использовать перемирие для перегруппировки, обхода санкционных ограничений и возобновления конфликта в любой момент.
Ранее Владимир Зеленский призвал к незамедлительному и полному перемирию не менее чем на 30 дней. Так он отреагировал на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие на время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Также украинский политик заявил, что российская сторона якобы намерена использовать перемирие для перегруппировки, обхода санкционных ограничений и возобновления конфликта в любой момент.
Ранее Владимир Зеленский призвал к незамедлительному и полному перемирию не менее чем на 30 дней. Так он отреагировал на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие на время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Анастасия Чинкова