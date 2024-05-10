Кэмерон призвал Запад ужесточить борьбу с Путиным

Фото: iStock/ffikretow
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны занять более жёсткую позицию для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным». Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам политика, Запад должен продемонстрировать готовность «пересидеть» Путина на Украине и занять более жёсткую позицию для обеспечения более крепкого мира.
Напоминая об окончании «холодной войны», Кэмерон заявил о вновь опускающемся на европейские государства холоде.
Читатели издания в комментариях под статьёй раскритиковали заявление Кэмерона, заявив, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги людей на продолжение конфликта на Украине. Также они призвали не доверять главе МИД и не провоцировать Россию.
Ранее в ходе визита в Киев Кэмерон «разрешил» украинским войскам обстреливать российские территории британским оружием.
Читайте также:
Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта России и Украины
Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД
Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием
Напоминая об окончании «холодной войны», Кэмерон заявил о вновь опускающемся на европейские государства холоде.
Читатели издания в комментариях под статьёй раскритиковали заявление Кэмерона, заявив, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги людей на продолжение конфликта на Украине. Также они призвали не доверять главе МИД и не провоцировать Россию.
Ранее в ходе визита в Киев Кэмерон «разрешил» украинским войскам обстреливать российские территории британским оружием.
Читайте также:
Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта России и Украины
Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД
Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием
Анастасия Чинкова