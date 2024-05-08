Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД

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Москва ответит на последние шаги Лондона в отношении России жестко и обдуманно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале ведомства.
Она отметила, что Британия не предоставила достаточных фактов, подтверждающих причастность России к пожару на складах.
Она добавила, что Великобритания решила использовать «прямую ложь» для обоснования намеченных 8 мая антироссийских мер, включая высылку атташе по вопросам обороны из российского посольства в Лондоне и лишение дипломатического статуса некоторых российских недвижимых объектов под предлогом «российского следа» в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы.
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«Мы неоднократно предупреждали Лондон о том, что любые враждебные действия будут иметь соответствующий ответ. Наша реакция будет жесткой и обдуманной», — сказала Захарова в своем заявлении.
Она добавила, что Великобритания решила использовать «прямую ложь» для обоснования намеченных 8 мая антироссийских мер, включая высылку атташе по вопросам обороны из российского посольства в Лондоне и лишение дипломатического статуса некоторых российских недвижимых объектов под предлогом «российского следа» в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы.
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Артем Кузьмин