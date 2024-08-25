Кеннеди-младший после ареста Дурова заговорил о важности защиты свободы слова

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Необходимость и важность защиты слова сейчас становится как никогда актуальной. Об этом заявил бывший независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа.
Такое заявление политик, поддержавший Трампа, сделал в своей социальной сети Х на фоне задержания во Франции генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он подчеркнул, что действия французских властей направлены именно против зашифрованной и не подвергающейся цензуре платформы, поэтому защита свободы слова находится под явной угрозой и нуждается в защите.
Российский предприниматель и программист Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже накануне, 24 августа. Некоторые французские СМИ сообщили, что в стране он был объявлен в розыск по нескольким уголовным статьям, по которым сооснователю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.
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Александр Бойцов