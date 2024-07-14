Кеннеди-младший призвал американцев объединиться в молитве за Трампа

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший опубликовал пост в соцсети Х, в котором призвал американцев объединиться в молитве за американского экс-главу Дональда Трампа.
Он написал, что настало время, когда каждый американец, любящий свою страну, должен «отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве» за Трампа и членов его семьи.
Ранее сообщалось, что неизвестный произвёл несколько выстрелов в ходе выступления Трампа перед избирателями в штате Пенсильвания. Одна из пуль ранила Трампа, которого с окровавленным ухом вывели со сцены. В результате стрелка ликвидировали.
Президент США Джо Байден осудил произошедшее и заявил, что молится о выздоровлении Трампа.
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Ранее сообщалось, что неизвестный произвёл несколько выстрелов в ходе выступления Трампа перед избирателями в штате Пенсильвания. Одна из пуль ранила Трампа, которого с окровавленным ухом вывели со сцены. В результате стрелка ликвидировали.
Президент США Джо Байден осудил произошедшее и заявил, что молится о выздоровлении Трампа.
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Анастасия Чинкова