Стрельбу на митинге в США расследуют как покушение на убийство Трампа

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Стрельба на митинге Дональда Трампа в штате Пенсильвания расследуется как покушение на убийство.
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Анастасия Чинкова