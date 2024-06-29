Фото: istock / Sven Loeffler
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выразил мнение, что американские санкции неэффективны и лишь способствуют росту российской экономики. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Tom Bilyeu.
Кеннеди отметил, что Россия выработала устойчивость к санкциям, и президент Владимир Путин сейчас более популярен, чем когда США начали свои действия против России. Он считает это неудачей для Америки.
Ранее профессор истории и директор Института ядерных исследований в Вашингтоне Питер Кузник предупредил, что действия НАТО против России могут иметь ужасные последствия.
Читайте также:
«Я покончу с ложью»: Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского
Кеннеди-младший назвал терроризмом атаку на пляж в Севастополе ракетами США
Трамп готов рассекретить документы по убийству Кеннеди и терактам 11 сентября
Артем Кузьмин