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Кеннеди-младший назвал терроризмом атаку на пляж в Севастополе ракетами США

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший осудил обстрел пляжа в Севастополе
27 июня 2024, 01:24
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS является терроризмом и актом войны со стороны США против мирных россиян. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
«Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал политик в социальной сети Х.
В минувшее воскресенье, 23 июня, украинские неонацисты ударили по Севастополю, унеся жизни четырех человек, включая двух детей, и ранив еще более 150 граждан. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили 4 американские ракеты, один снаряд сдетонировал в воздухе над территорией города.



26 июня в Севастополе проводили в последний путь двухлетнюю Лизу Кривонос, которая погибла во время атаки украинских боевиков. Её похоронили на «Аллее Славы» в Севастополе, где покоятся герои спецоперации.

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#сво
#севастополь
#обстрел
#сша
#терроризм
Обстрелявших мост в ДНР ВСУшников ждет суд
Трех украинских боевиков будут судить за обстрел моста в ДНР
26 июня 2024, 23:32

Фото:istocks/simpson33

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении трех украинских боевиков, которые снарядами обстреляли мост на автомобильной дороге «Славянск-Донецк-Мариуполь». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей надзорного органа.
На скамье подсудимых окажутся военнослужащие 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Даниил Верещак, Артем Батюта и Артур Шарамок. По версии следствия, 26 февраля 2022 года они обстреляли осколочно-фугасными снарядами мост общего пользования «Славянск-Донецк-Мариуполь».

В итоге мост был разрушен, ущерб составил более 214 миллионов рублей. Украинских боевиков обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и жестоком обращении с гражданским населением.

Ранее стало известно, что в ДНР задержали жителя Горловки, его подозревают в разжигании ненависти к русским.

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#сво
#днр
#всу
#суд
#украина
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На Западе ужаснулись из-за действий ВСУ в зоне СВО
Ирландский журналист Боуз: солдат ВСУ расстреливают при попытке сдаться
26 июня 2024, 22:25

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинских военнослужащих расстреливают, если они хотят отступить или сдаться в плен. Об этом в социальных сетях написал ирландский публицист Чей Боуз. Он также уделил внимание жестокому обращению с солдатами со стороны командования Украины.
«Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют», — написал Боуз.

Журналист называет киевский режим Владимира Зеленского диктатурой и обвиняет в том, что каждую неделю похищаются тысячи мужчин для последующей отправки на фронт против их воли.

Недавно сообщалось, что мужчина в Волынской области Украины напал на работника военкомата. После ужесточения мобилизации на Украине граждане призывного возраста любыми путями пытаются покинуть республику или максимально скрываются и маскируются.

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#россия
#украина
#сша
#всу
#война
#спецоперация
#новости
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Мрочко: в Херсоне слышны взрывы
26 июня 2024, 22:07

Фото: istockphoto/Yevheniia Kudrova

В Херсоне раздаются взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом руководитель военной администрации города Роман Мрочко.
«В Херсоне звучат взрывы», — говорится в сообщении.

Херсонская область является российским регионом, который расположен в нижнем течении Днепра, омывается Черным и Азовским морями. Область вошла в состав России по результатам референдума в 2022 году.

На Украине голосование считают нелегитимным и продолжают обстрелы территории. Сейчас РФ контролирует 75% области.

Российская спецоперация по защите Донбасса от украинских националистов продолжается. Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на мирные переговоры, выпрашивая у недружественных к России государств все больше финансовой и военной помощи.

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#украина
#война
#спецоперация
#херсонская область
#новости
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Подпольщик Лебедев: удар в Харькове пришелся на район авиазавода
26 июня 2024, 20:16

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Удар в Харькове пришелся на район, где находится авиазавод. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал про серию взрывов.
«Два мощных «прилета» по Харькову в районе авиазавода», — сказал Лебедев.

По словам подпольщика, украинские боевики расположили в черте города тяжелую артиллерию. В северной части Харькова с сегодняшнего дня не работают коммерческие офисы, а также банковские отделения. Из последних вывезли все деньги.

Ранее сообщалось, что в Севастополе похоронили двухлетнюю Лизу Кривонос, погибшую в результате атаки со стороны ВСУ на город. Губернатор Михаил Развозжаев назвал ребенка «белокурым чудом», отметив, что вместе с семьей девочки скорбит весь Севастополь.

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#украина
#война
#спецоперация
#харьков
#харьковская область
#новости
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WP: Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов держать позиции
26 июня 2024, 18:14

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Офицеры ВСУ, ставящие под сомнение неадекватные приказы командования удерживать невыгодные позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от должностей. На это жалуются украинские военные.
Как сообщает издание The Washington Post, командиры украинских батальонов и рот подчас высказывают сомнения в разумности приказов удерживать рубежи, когда было бы выгоднее немного отойти и занять более удобные позиции. Их распекают, наказывают и отстраняют от должностей, что подрывает и без того не слишком высокий боевой дух солдат и подрывает доверие к военному руководству, пишут авторы публикации.

Авторы материала приводят слова неназванного украинского военного, который рассказывает, как был свидетелем принятия высокопоставленными офицерами неадекватных решений из-за того, что генералы над ними приказывали сделать именно так, а не иначе.

«Сложно понять, было это высокомерие или безрассудство», — говорит военнослужащий ВСУ.

По его словам, проблема часто заключалась в переносе позиции на 50-100 метров, что могло значительно повысить безопасность положения обороняющихся украинцев, однако следовал приказ ни в коем случае не отступать, что приводило к большим потерям.

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#всу
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«Особая угроза»: в США назвали оружие РФ в СВО, которого боятся больше всего
Forbes: РФ за месяц нанесла сотни ударов «Ланцетами» по позициям ВСУ
26 июня 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Российская армия ударила сотни раз беспилотниками «Ланцет» по украинским позициям. Как сообщает Forbes, в мае количество ударов «Ланцетами» якобы превысило аналогичные показатели за все прошлые месяцы. Автор статьи считает, что такая численность дронов тревожит. В материале сказано, что одним из самых эффективных вооружений РФ в ходе конфликта на Украине стал дрон-камикадзе.
«Ланцет» неоднократно рассматривался как особая угроза украинской артиллерии, средствам ПВО и другим вооружениям», — сказано в публикации.

Кроме того, западные аналитики подчеркивали разрушительную мощь и эффективность российских дронов. Forbes сообщал, что такое оружие выводит из строя много бронемашин и артиллерии боевиков ВСУ.

Разработчики «Ланцетов» представляли новые образцы дронов, которые доработаны с учетом полученного в спецоперации опыта.

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#сша
#россия
#оружие
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#война
#спецоперация
#дрон
#новости
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«Попадем в котел»: украинский эксперт о необходимости отступления ВСУ
Экс-полковник СБУ Стариков: группировка ВСУ может попасть в котел
26 июня 2024, 17:08

Фото: IStock/Evgeny555

ВСУ необходимо отступить на Южнодонецком направлении, иначе они попадут в окружение, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.
«Особо сейчас напряженная ситуация на Южнодонецком направлении, реально тяжелая…, если мы оттуда не выйдем, то попадем в котел», — подчеркнул офицер.

По его мнению, российская армия может без особых проблем взять ВСУ в кольцо, если будет наступать с севера и юга.

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов озвучил сроки окончания СВО. Он заявил, что российская армия уверенно отбивает захваченные территории и конфликт может закончиться к концу текущего года.

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#вс рф
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Серия взрывов прозвучала в Харькове
26 июня 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Серия взрывов прозвучала в Харькове. Об этом сообщил градоначальник Игорь Терехов.
«В городе серия взрывов», — гласит публикация в Telegram-канале.

По информации онлайн-карты Минцифры Украины, воздушная тревога звучит в городе больше трех часов. Также ее объявили в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях республики.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, поражая военные объекты противника. Боевики ВСУ в ответ бьют по гражданским объектам, в результате чего страдают женщины и дети. Недавно украинские неонацисты ударили по Севастополю. Погибли четыре человека. Использовались американские ракеты ATACMS.

Помимо проведения боевых действий, Россия предпринимает попытки договориться с Киевом мирно, однако там инициативы со стороны РФ считают обманом.

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#война
#спецоперация
#харьков
#харьковская область
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Депутат Рады Ткаченко: Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боёв
26 июня 2024, 16:43

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Около 130 тысяч внутренне перемещённых лиц на Украине вынуждено вернулись в свои дома, которые находятся в зоне активных боевых действий или на освобождённых Россией территориях.
Об этом сообщил в разговоре с изданием Times of Ukraine депутат Верховной рады, заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Максим Ткаченко. Главной причиной этого является, по его словам, отсутствие бесплатного жилья от государства, пригодного с точки зрения условий проживания. Преимущественно в числе «возвращенцев» пожилые люди, женщины, дети, нетрудоспособные. Они просто не в состоянии вносить арендную плату за жильё на новом месте, подчеркнул депутат.

Ткаченко также добавил, что зачастую жильё переселенцам за 10-15 тысяч гривен сдают граждане Украины, которые переехали за границу и получают там компенсации. По данным издания, всего на Украине пять миллионов внутренне перемещённых лиц.

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