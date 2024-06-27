Кеннеди-младший назвал терроризмом атаку на пляж в Севастополе ракетами США

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS является терроризмом и актом войны со стороны США против мирных россиян. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
«Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал политик в социальной сети Х.В минувшее воскресенье, 23 июня, украинские неонацисты ударили по Севастополю, унеся жизни четырех человек, включая двух детей, и ранив еще более 150 граждан. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили 4 американские ракеты, один снаряд сдетонировал в воздухе над территорией города.
26 июня в Севастополе проводили в последний путь двухлетнюю Лизу Кривонос, которая погибла во время атаки украинских боевиков. Её похоронили на «Аллее Славы» в Севастополе, где покоятся герои спецоперации.
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Никита Иванов