«Я покончу с ложью»: Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший ответил на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о больших потерях ВСУ и пообещать прекратить конфликт. Свою позицию он озвучил в соцсети X.
«Высокомерные неоконсерваторы в Белом доме Байдена пожертвовали полумиллионом солдат в прокси-войне с целью ослабить Россию», — подчеркнул Кеннеди-младший.Политик отметил, что у стран Запада не выйдет одержать победу над РФ в украинском конфликте.
По мнению Кеннеди-младшего, меры властей Америки привели только к росту международного престижа России и беспрецедентному усилению Вооруженный сил РФ.
Политик заверил, что в случае, если он займет пост лидера США, он покончит с конфликтами, а также «с ложью, которая ведет к ним».
Ранее Кеннеди-младший назвал терроризмом атаку на пляж в Севастополе ракетами США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак