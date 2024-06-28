Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Я покончу с ложью»: Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского

«Я покончу с ложью»: Кеннеди-младший ответил на отчаянное заявления Зеленского

Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт после слов Зеленского о гибели людей
28 июня 2024, 05:08
Фото: istock / sb2010

Фото: istock / sb2010

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший ответил на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о больших потерях ВСУ и пообещать прекратить конфликт. Свою позицию он озвучил в соцсети X.
«Высокомерные неоконсерваторы в Белом доме Байдена пожертвовали полумиллионом солдат в прокси-войне с целью ослабить Россию», — подчеркнул Кеннеди-младший.
Политик отметил, что у стран Запада не выйдет одержать победу над РФ в украинском конфликте.



По мнению Кеннеди-младшего, меры властей Америки привели только к росту международного престижа России и беспрецедентному усилению Вооруженный сил РФ.

Политик заверил, что в случае, если он займет пост лидера США, он покончит с конфликтами, а также «с ложью, которая ведет к ним».

Ранее Кеннеди-младший назвал терроризмом атаку на пляж в Севастополе ракетами США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил информацию об обысках

Медведев: ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречат правовым нормам

Финские власти с 8 июля упростят процедуру конфискации недвижимости россиян

#сша
#конфликт
#соцсети
#пост
#меры
#всу
#солдат
#рф
В Евросоюзе захотели создать новый режим санкций против России
Лидеры Евросоюза выступили за создание нового режима санкций в отношении РФ
28 июня 2024, 04:16

Фото: istock / ffikretow

Лидеры Евросоюза захотели создать новый режим антироссийских санкций из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом». Об этом сказано в документе, который был принят по итогам саммита.
«В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций», — говорится в документе.
Страны Европы планируют продолжать работу с партнерами. Их деятельность будет нацелена то, чтобы избавиться от любых пророссийских взглядов в СМИ.

В РФ неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны.

Ранее в Госдуме отреагировали на создание Евросоюзом механизма изъятия активов РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил информацию об обысках

Медведев: ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречат правовым нормам

Финские власти с 8 июля упростят процедуру конфискации недвижимости россиян

#россия
#санкции
#ес
#запад
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Евросоюзе согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК
28 июня 2024, 01:10

Фото: РИА Новости / Стрингер

Лидеры Европейского союза 27 июня согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен для второго срока на посту главы Еврокомиссии. Об этом информирует Франс Пресс, ссылаясь на дипломатические источники.
Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, бывший премьер Португалии Антониу Кошта займет должность руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас станет главой дипломатии ЕС.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз выделил очередную финансовую помощь для Украины, пока французам не хватает финансов на медучреждения.

«Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на 1,9 миллиарда евро для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским! «Но не забывайте: нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства», — возмутился политик.
Читайте также:

Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил информацию об обысках

Медведев: ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречат правовым нормам

Финские власти с 8 июля упростят процедуру конфискации недвижимости россиян
#фрг
#минобороны
#ес
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Возмутительно!»: Во Франции бесятся на фон дер Ляйен из-за решения по Украине
Филиппо: ЕС выделил Украине помощь, пока Франции не хватает средств на больницы
27 июня 2024, 23:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Евросоюз выделил очередную финансовую помощь для Украины, пока французам не хватает средств на госпитали. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях.
«Возмутительно! Урсула фон дер Ляйен только что объявила о новом чеке на 1,9 миллиарда евро для Украины и с глупой улыбкой позирует рядом с Зеленским! "Но не забывайте: нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства», — возмущается политик.

Ранее в украинском Минфине сообщали о подписании договора, по которому в текущем месяце киевский режим получил от Евросоюза 1,9 миллиарда евро.

От излишней помощи Украине возмущаются все больше стран Североатлантического альянса. В частности, они не хотят помогать, поскольку не уверены, что боевики ВСУ смогут изменить ситуацию на поле боя. Да и глава киевского режима Владимир Зеленский уже признал огромные потери республики.

Читайте также:

Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман

Россиянам дали совет, как преодолеть страх стать донором

Губернатор Кондратьев потребовал освободить курорты от хаотичных торговых точек
#мир
#франция
#украина
#евросоюз
#война
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко подтвердил информацию об обысках
27 июня 2024, 22:18

Фото: istockphoto/DmyTo

Информацию украинских журналистов о том, что силовики провели обыск подтвердил экс-замглавы офиса президента республики Кирилл Тимошенко. Об этом он написал в своем Telegram.
«Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, личных претензий ко мне нет», — гласит публикация.

Ранее украинская газета «Телеграф» сообщала о задержании Тимошенко сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Также было известно, что все связано с уголовным делом об утечке данных из ведомства.

В минувший вторник, 25 июня, суд Киева посадил депутата Верховной рады Николая Тищенко под домашний арест. Нардеп обязан носить электронный браслет.

Читайте также:

Депутат Синельщиков ответил раскритиковавшему «госдуру» Бастрыкину

FT: Штаты, Израиль и Украина говорят о поставках ЗРК Patriot боевикам ВСУ

Гладков: под Белгородом дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт
#украина
#новости
#верховная рада
#обыски
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев: ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречат правовым нормам
27 июня 2024, 20:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Выдача ордеров Международным уголовным судом (МУС) на аресты секретаря Совбеза Сергея Шойгу, а также руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова идет вразрез с нормами международного права. Об этом на полях Петербургского Международного юридического форума (ПМЮФ) заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Противоречит, конечно... не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие — это справедливо», — сказал Медведев.

Ранее политик заявлял, что конфискация замороженных активов РФ за рубежом может расцениваться актом агрессии или поводом для войны. Он подчеркнул фундаментальность и неприкосновенность права собственности. Любые посягательства на активы России, по словам Медведева, незаконны.

Читайте также:

Медведев: мирное предложение России по Украине носит «срочный характер»

Путин накормил президента Республики Конго пельменями с перепелкой

Финские власти с 8 июля упростят процедуру конфискации недвижимости россиян
#россия
#мус
#сергей шойгу
#дмитрий медведев
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин накормил президента Республики Конго пельменями с перепелкой
27 июня 2024, 20:30

Фото: сайт Кремля

Пельменями с перепелкой, а также томленными в квасе телячьими щечками и десертом «Гжель» накормил президент России Владимир Путин своего коллегу из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. О меню сообщает РИА Новости.
Кроме того, участники российско-конголезских переговоров попробовали салат с подкопченной форелью, огурцами и щавелем и крем-суп с плавленым сыром и кабачками.

Еще в качестве горячего блюда предлагалось филе мускуна со шпинатом и трюфельным пюре. Гостям представили российское вино «Усадьба Дивноморское».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил о Республике Конго, как о перспективной для России стране. Он отмечал, что Дени Сассу-Нгессо часто гостит в РФ, посещая деловые мероприятия.

Читайте также:

Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту

Автоэксперт Аксёнов назвал преимущества повышенного коэффициента выплат по европротоколу

Кличко сообщил о пожаре и взрыве на энергообъекте Киева
#россия
#конго
#владимир путин
#кремль
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финские власти с 8 июля упростят процедуру конфискации недвижимости россиян
27 июня 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Власти Финляндии с 8 июля упростят процедуру изъятия недвижимости, с владельцами которой невозможно связаться. В первую очередь, это относится к российским гражданам.
Как ранее сообщал финский общественный вещатель Yle, сотни жилищных кооперативов в Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями. Причина заключается в том, что акционеры, проживающие в России, физически и технически не могут вносить ежемесячные коммунальные платежи. А для конфискации недвижимости собственнику-должнику по закону необходимо вручить уведомление об изъятии. Связаться же с россиянами по понятным причинам сейчас весьма затруднительно.

Согласно новой поправке к закону о жилищных кооперативах вступит в силу с 8 июля 2024 года. Согласно нововведению, процедура конфискации недвижимости у владельцев, с которыми нет возможности связаться, будет существенно упрощена. Теперь предупреждение или решение об изъятии может публиковаться в Официальном вестнике, издаваемом канцелярией правительства.

Читайте также:

Финляндия «украдет» спортивную арену у российских владельцев

Финляндия решила пересмотреть морские границы с Россией

Финляндия решила запретить импорт СПГ из России
#предупреждение
#коммунальные платежи
#финляндия
#недвижимость
#конфискация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Следкоме объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
СК РФ: заявлением о ГД Бастрыкин хотел поднять проблему миграции
27 июня 2024, 18:45

Фото: IStock/Oleg Elkov

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не намеревался оскорблять депутатов Государственной думы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — сообщила она.

Она напомнила, что выражение Бастрыкина «Государственная дура» было сказано в контексте вопроса о возможных изменениях в миграционном законодательстве. Петренко напомнила, что фокусировка внимания общества на отдельных фразах отвлекает от реальных проблем в стране.

Читайте также

Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ

Бастрыкин сообщил о преступлениях нациста Хунки, которого чествовали в Канаде

Бастрыкин высказался об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
#изменения
#ск
#бастрыкин
#мигранты
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хуснуллин отметил вклад Подмосковья в восстановление новых регионов России
27 июня 2024, 18:10

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин обсудил предварительные итоги восстановительных работ на территории новых регионов РФ с главами регионов, взявших шефство над ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областями, в ходе встречи он отметил регионы-лидеры в этой сфере, в число которых вошла и Московская область, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.
«Хочу поблагодарить за хорошую динамику и высокое качество работ Брянскую, Тульскую, Нижегородскую, Московскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург», – сказал Марат Хуснуллин.
Он отметил, что всего в восстановлении новых территории участвуют 82 региона-шефа, и добавил, что будет сформирована новая комплексная программа развития этих территорий до 2030 года.

Читайте также:

В Подмосковье прошел бизнес-форум «Московская область ― Андижанская область»

Губернатор Воробьёв наградил подростков за спасение людей на теракте в «Крокусе»

Воробьёв наградил Киселёва за освещение развития Московской области
#правительство
#московская область
#подмосковье
#россия
#новые регионы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф