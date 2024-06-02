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Трамп готов рассекретить документы по убийству Кеннеди и терактам 11 сентября

02 июня 2024, 15:42
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президента США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он рассекретит материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября 2001 года, а также дела Джеффри Эпштейна. Об этом он сообщил в ходе интервью телеканалу Fox News.


Напомним, выборы в США пройдут 5 ноября. Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов для выдвижения кандидатом на пост главы государства, однако его положение усугубляют уголовные производства. В частности, дело о подкупе порноактрисы.

В случае, если политику вновь удастся занять пост президента страны, он намерен назначить на вышестоящие посты нескольких приближенных лиц, сообщил Трамп ​в интервью.

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Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите по Украине в Швейцарии
02 июня 2024, 17:03

Фото: iStock/Ayman Hussain

Саудовская Аравия не собирается принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на нём представителей России. Об этом сообщило агентство DPA.
Отмечается, что 1 июня президент Украины Владимир Зеленский должен был приехать в Саудовскую Аравию, что заручиться поддержкой на предстоящей конференции, которая состоится 15-16 июня.

Однако после объявления страны о неучастии в саммите Зеленский отложил свой визит. Возможно, украинский президент всё же посетит Саудовскую Аравию, но уже после конференции.

Ранее в этот день Зеленский обрушился с критикой на Китай, который также отказался участвовать в саммите. Он заявил, что Пекин является инструментом в руках Владимира Путина.

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Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты
02 июня 2024, 16:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства посетил Узбекистан с рабочим визитом 26-28 мая.

В ходе церемонии официальной встречи перед переговорами с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым Путин отдельно поблагодарил министра сельского хозяйства за вкусные фрукты, которые выращивают в Узбекистане.

Абдурахмонов в интервью для программы сказал, что такая оценка российского лидера является большой ответственностью. А также указал на необходимость расширения рынка плодово-овощной продукции из Узбекистана в России.

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#владимир путин
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#россия
#фрукты
#минсельхоз
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«Просто нелепо»: в Британии оценили действия Украины в Харькове
Dialogue Works: на Украине разворовали деньги, выделенные на оборону Харькова
02 июня 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Wasan Tita

Киев разворовал финансовую помощь, которую направил Запад, чтобы обеспечить оборону Харькова. Об этом в интервью на YouTube-канале Dialogue Works рассказал британский аналитик Тони Норфилд.
По его словам, предполагалось, что Украина построит большое количество укреплений вокруг Харькова, а также вблизи от границы с РФ, чтобы предотвратить продвижение российских войск.

«Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», – сказал Норфилд.

Он добавил, «просто нелепо», что до начала спецоперации Украину признали всем миром, как самую коррумпированную страну в Европе. Однако после начала украинского конфликта все про это «забыли», при том, что коррупция на Украине, по словам Норфилда, осталась.

«Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближенных (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского. Это происходит постоянно», – прокомментировал Норфилд.

Ранее глава российского минобороны Андрей Белоусов докладывал о потерях украинских боевиков в мае текущего года. Они составили более 35 тысяч человек и 2700 единиц техники.

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#украина
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#харьковская область
#коррупция
#война
#спецоперация
#владимир зеленский
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В Совфеде ответили Зеленскому, назвавшему Китай инструментом Путина
Сенатор Джабаров ответил Зеленскому, назвавшему Китай инструментом Путина
02 июня 2024, 16:40

Фото: iStock/rarrarorro

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа Китая посещать саммит в Швейцарии.
Ранее Зеленский раскритиковал решение Китая не участвовать в саммите по Украине. Он заявил, что Пекин является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

В ответ на это Джабаров поинтересовался, а не является ли сам Зеленский инструментом США и Евросоюза.

По словам сенатора, Зеленский не только является инструментом, но и стал марионеткой, которая готова жертвовать своим народом для выполнения задач «Вашингтонского обкома» по нанесению стратегического поражения России.

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#китай
#россия
#украина
#владимир зеленский
#совет федерации
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Бизнесвумен Халла Томасдоттир стала президентом Исландии
RUV: бизнесвумен Халла Томасдоттир стала президентом Исландии
02 июня 2024, 16:25

Фото: istockphoto/sefa ozel

Бизнесвумен Халла Томасдоттир победила в президентских выборах в Исландии. Как сообщает исландская телерадиокомпания RUV, она набрала 34,3% голосов.
Уточняется, что на втором месте с 25,2% бывшая премьер Исландии Катрин Якобсдоттир, а замкнула тройку лидеров руководитель Национального управления энергетики Исландии Халла Хрюнд Логадоттир. Явка избирателей составила 78,83%.

Действующий глава государства Гудни Йоханнессон (с 2016 года) не пошел на третий срок. На пост президента было 12 кандидатов, что стало рекордным показателем. По результатам опроса центра социальных исследований Prosenta в Исландии, среди трех фавориток вероятной победительницей предвыборной гонки должна была стать Катрин Якобсдоттир.

В Исландии президента выбирают прямым тайным голосованием, одним туром. Побеждает тот, у кого наибольшее количество голосов избирателей.

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#мир
#выборы
#новости
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В Париже выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
02 июня 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Brastock Images

В Париже около Эйфелевой башни появились пять гробов, покрытых флагами Франции. Надпись поверху гласила: «Французские солдаты, погибшие на Украине».
Об этом сообщило издание Le Figaro. В публикации указано, что происшествие шокировало парижан и гостей французской столицы, что не удивительно. Троих лиц, причастных к установке гробов, задержали. Сами ритуальные изделия полицейские отвезли на экспертизу. Выяснилось, что внутри не было ничего, кроме гипса.

Задержанный водитель крытого грузовика, на котором перевозили гробы, рассказал, что приехал из Болгарии. Он получил 40 евро за перевозку людей и траурного груза. Двое других задержанных оказались соответственно гражданами Украины и Германии. Городская префектура французской столицы возбудила расследование инцидента. Полицейские надеются установить заказчиков необычной церемонии.

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#франция
#украина
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Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании ПМЭФ
02 июня 2024, 15:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в ряде мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). График главы государства был представлен в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Отмечается, что президент отправится в Петербург, где примет участие в мероприятиях, организованных ПМЭФ. Также он будет присутствовать на пленарном заседании форума, которое состоится 7 июня.

Также на предстоящей неделе Путин проведёт встречу с кабинетом министров.

Напомним, что глава государства традионно принимает участие в ПМЭФ. Каждый год он выступает с большой речью перед гостями форума.

ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня. Его тема звучит так: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

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#владимир путин
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#президент
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Главе Пентагона Остину ответили в Крыму на его обвинения в адрес РФ в начале СВО
Постпред Крыма Мурадов: РФ начала СВО, когда НАТО предложило членство Киеву
02 июня 2024, 15:17

Фото:istockphoto/Ekaterina Utorova

Главе минобороны США Ллойду Остину ответили в Крыму на его обвинения в адрес России в начале украинского конфликта. С резким замечанием в адрес руководителя Пентагона выступил постпред Крыма Георгий Мурадов. Об этом сообщило РИА Новости.
«Напомним забывчивому министру, что причиной уже продолжающегося два года столкновения атлантистов с Россией на украинском плацдарме военных действий как раз и стало стремление блока затянуть Киев в НАТО», – сказал Мурадов.

Он добавил, что в североатлантическом альянсе хотели превращения исторических земель РФ во врага Москвы. По мнению Мурадова, у главы Пентагона, возможно, имеются психологические проблемы, которые связаны с искаженным восприятием реальности или, проще говоря, нарушения памяти.

В субботу, 1 июня, Остин отверг обвинения в адрес альянса по поводу боевых действий на Украине и выразил убеждение, что виновата российская сторона.

Президент России Владимир Путин упоминал, как важен внеблоковый статус Украины и критиковал натовское расширение на восток, несмотря на обещания руководства блока.

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#война
#спецоперация
#сша
#новости
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В Италии оценили потери от санкций против России
РИА Новости: экономика Италии потеряла €10-15 млрд из-за антироссийских санкций
02 июня 2024, 15:11

Фото: istock / okfoto

Последствия антироссийских санкций оценил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, приводит его слова РИА Новости.
По его словам, рестрикции, введенные Западом против РФ, вредят прежде всего тем странам, которые их ввели.

Торрембини привел в пример ситуацию с экономикой Италии. Он сообщил, что страна лишилась из-за этого €10-15 млрд.

«Экономика Италии в результате антироссийских санкций потеряла порядка 10-15 миллиардов евро», — сказал президент Ассоциации.

Кроме того, в стране наблюдаются проблемы с рабочими местами, добавил Торрембини.

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