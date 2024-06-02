Трамп готов рассекретить документы по убийству Кеннеди и терактам 11 сентября

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президента США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он рассекретит материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября 2001 года, а также дела Джеффри Эпштейна. Об этом он сообщил в ходе интервью телеканалу Fox News.
Напомним, выборы в США пройдут 5 ноября. Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов для выдвижения кандидатом на пост главы государства, однако его положение усугубляют уголовные производства. В частности, дело о подкупе порноактрисы.
В случае, если политику вновь удастся занять пост президента страны, он намерен назначить на вышестоящие посты нескольких приближенных лиц, сообщил Трамп в интервью.
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