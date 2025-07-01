Кеннеди-младший: в США проживает самое больное население в мире

01 июля 2025, 02:08

Фото: iStock/Roberto Michel

По словам министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди — младшего, в стране проживает самое больное население в мире. Об этом глава ведомства сказал в интервью для журналиста Такера Карлсона.







«Страховые компании получают больше денег, если вы болеете. Врачи зарабатывают на том, что мы болеем. Больницы зарабатывают на том, что мы болеем. Фармацевтические компании зарабатывают на этом. Каждый уровень этой системы подкреплен финансово. И теперь мы самая больная нация в мире», — заявил Кеннеди.