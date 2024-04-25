КГБ Белоруссии предотвратил атаку литовских дронов по Минску

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Спецслужбы Белоруссии предотвратили атаку дронов, которые были направлены с территории Литвы по объектам в Минске. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, сообщает «Sputnik-Беларусь».
По словам Тертеля, работа в данном направлении продолжается, при этом представить детальную информацию общественности КГБ в настоящий момент не может.
Глава КГБ отметил, что в стране создаются террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в государство. Тертель добавил, что на украинской территории готовятся тысячи военных, чтобы вторгнуться на территорию Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в конфликте на Украине сложилась патовая ситуация. По словам Лукашенко, для западных стран наступил лучший момент для переговоров с РФ.
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Глава КГБ отметил, что в стране создаются террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в государство. Тертель добавил, что на украинской территории готовятся тысячи военных, чтобы вторгнуться на территорию Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в конфликте на Украине сложилась патовая ситуация. По словам Лукашенко, для западных стран наступил лучший момент для переговоров с РФ.
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Екатерина Коршунова