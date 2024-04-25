Радио1
Главная / Новости / Политика/ КГБ Белоруссии предотвратил атаку литовских дронов по Минску

КГБ Белоруссии предотвратил атаку литовских дронов по Минску

Тертель: пресечены удары дронами из Литвы по объектам в Минске и пригородам
25 апреля 2024, 14:26
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Спецслужбы Белоруссии предотвратили атаку дронов, которые были направлены с территории Литвы по объектам в Минске. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель, сообщает «Sputnik-Беларусь».
По словам Тертеля, работа в данном направлении продолжается, при этом представить детальную информацию общественности КГБ в настоящий момент не может.

Глава КГБ отметил, что в стране создаются террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в государство. Тертель добавил, что на украинской территории готовятся тысячи военных, чтобы вторгнуться на территорию Белоруссии.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в конфликте на Украине сложилась патовая ситуация. По словам Лукашенко, для западных стран наступил лучший момент для переговоров с РФ.

Читайте также:

«Ситуация патовая»: Лукашенко заявил о лучшем моменте для переговоров по Украине

СК РФ: более 3,1 тыс. наемников принимают участие в СВО на стороне Украины

МИД РФ отреагировал на решение Латвии об отказе от преподавания русского
#лукашенко
#белоруссия
#дрон
#литва
#атака
#удар
Стало известно о планах украинских боевиков захватить белорусский населённый пункт
КГБ: украинские боевики планируют захват белорусского населенного пункта
25 апреля 2024, 14:24

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

В Минске сообщили о подготовке на Украине до тысячи белорусских боевиков, пишет РИА Новости.
Как заявил председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании, на Украине прошли боевую подготовку порядка тысячи радикально настроенных боевиков, которых хотят привлечь для захвата приграничного населенного пункта в Белоруссии.

По его словам, в Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки. Они должны проявиться одновременно с предполагаемым вторжением боевиков в республику.

Ранее глава Белорусии Александр Лукашенко заявил о призыве «тихушек и лохушек» ликвидировать республику.

Читайте также:

«Ситуация патовая»: Лукашенко заявил о лучшем моменте для переговоров по Украине

Британский политик Куртен призвал Запад восстановить мир с Россией

В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении
#белоруссия
#украина
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ отреагировал на решение Латвии об отказе от преподавания русского
Захарова: решение Риги об отказе от преподавания русского является шовинизмом
25 апреля 2024, 13:43

Фото: iStock/Professor25

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию. Об этом Захарова сообщила на брифинге.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что такая политика — это прямое нарушение базовых прав человека, в том числе право на родную речь, культуру и традиции, которые закреплены во множестве документов. По информации Минобрнауки Латвии, более половины образовательных учреждений выбирают русский язык в качестве второго иностранного.

Отмечается, что граждане Литвы не хотят терять возможность изучения русского языка.

Ранее в МИД РФ сообщили, что принятые поправки в миграционное законодательство Латвии являются дискриминацией российских граждан, проживающих на её территории.

Напомним, 23 апреля правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного. Школьникам с 2026 года будут предлагать изучать один из официальных языков Европейского союза или Европейской экономической зоны.

Читайте также:

В Латвии хотят запретить русский язык даже как второй иностранный

В Киево-Могилянской академии запретили русский язык

Госдума рассматривает указ о защите русского языка
#политика
#правительство
#русский язык
#традиции
#нарушение
#минобрнауки
#право
#захарова
#латвия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство направило ноту в МИД Турции из-за отказов Turkish Airlines россиянам
25 апреля 2024, 13:30

Фото: iStock/undefined undefined

Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД Турции из-за частых отказов авиакомпании Turkish Airlines гражданам России в посадке на рейсы, которые следуют через Турцию в страны Латинской Америки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Захарова пояснила, что, по данным генконсульства РФ в Стамбуле, отказы авиакомпании Turkish Airlines в посадке на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку россиянам «связаны, в первую очередь, с введенными этими странами правилами въезда на их территорию». Уточняется, что нота российского посольства внимательно изучается турецкой стороной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Песков подчеркнул, что у Москвы и Анкары «очень конструктивные и дружественные отношения», благодаря ним проблему удастся разрешить.

Напомним, туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий». В самой авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны.

Читайте также:

В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines

В Turkish Airlines объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику

«Вас Мексика не ждёт»: Россиянина не пустили на борт Turkish Airlines из-за гражданства
#москва
#страны
#рейсы
#билеты
#авиакомпании
#дмитрий песков
#отношения
#захарова
#рф
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белоруссии планируют свержение власти и ввод западных войск
Лукашенко: Белорусская оппозиция планирует свержение власти и ввод войск НАТО
25 апреля 2024, 13:27

Фото: Официальный сайт Кремля

Белорусская оппозиция и её кураторы планируют свергнуть власть и ввести в страну войска НАТО, об этом заявил президент Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, оппозиционеры намерены напасть на Кобринский район Белоруссии, объявить там новую власть, а затем обратиться к Североатлантическому альянсу и попросить их ввести в страну свои войска.

Ранее Лукашенко сделал громкое заявление об украинских президентах. По его словам, все они делили страну, грабили и воровали. Украинский народ всегда ненавидел своих лидеров. Он также подчеркнул, что ненависть к братским народам России и Белоруссии у украинцев выработал Запад. Подробнее заявление Лукашенко можно прочитать в материале «Радио 1».

Читайте также:

Лукашенко раскрыл, когда намерен «уйти на покой»

Лукашенко назначен председателем Всебелорусского народного собрания

«Прилетит десятикратно»: Лукашенко жестко предупредил Украину
#александр лукашенко
#белоруссия
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов
Песков: контракты, которые курировал арестованный Иванов, будут исполняться
25 апреля 2024, 13:12

Фото: сайт Кремля

Контракты, выполнение которых курировал арестованный замминистра обороны РФ Тимур Иванов, продолжат исполняться. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о риске возникновения задержек в работе на период следствия, Песков заявил, что все уже начатые контракты будут продолжаться. При этом пресс-секретарь Путина добавил, что не знает всех деталей дальнейшей судьбы контрактов Иванова.

Напомним, что 23 апреля замминистра обороны Иванова задержали по делу о взяточничестве. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его и заключил под стражу на два месяца. В настоящее время он находится в столичном СИЗО «Лефортово».

Также стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности после его задержания.

Читайте также:

Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова

Стали известны подробности задержания замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
#дмитрий песков
#тимур иванов
#минобороны рф
#контракт
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Европа может погибнуть»: Макрон высказался о возможной судьбе Европы
Макрон: Европа столкнется с рисками быть ослабленной, она может погибнуть
25 апреля 2024, 13:11

Фото: iStock/SimonLukas

Европа может погибнуть, Евросоюз в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х.
«Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть», — заявил он.

Президент добавил, что «риски обеднения для Европы высоки». По его словам, Евросоюзу нужна новая стратегия развития и роста. Он отметил, что необходимо оставаться стратегически и технологически независимой.

Ранее правительство Франции предложило странам Евросоюза ввести новые санкции против России для борьбы с «дезинформацией». Предложение Франции поддержали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Нидерланды. Стоит отметить, что подобные меры позволят ЕС ужесточить ограничения против физлиц и юрлиц, которые якобы участвуют в спонсируемой Российской Федерацией дестабилизирующей деятельностью во всем мире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

МИД: Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций

Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Франция передала Украине новую партию САУ
#франция
#европа
#президент
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ назвал фейком данные о запрете выдачи и замены документов за рубежом
25 апреля 2024, 12:49

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

МИД России опровергло информацию о якобы обсуждающемся запрете на выдачу и замену документов за пределами страны. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Ранее появилась информация о том, что в МИД РФ ведутся активные дискуссии о введении запрета на подобного рода операции с документами. СМИ даже публиковали якобы рассматриваемый проект приказа.

В ведомстве отметили, что данные заявления абсолютно не соответствуют действительности. Это «откровенное враньё и ложь», добавили в МИД.

Также был анонсирован скорый развёрнутый комментарий по данному вопросу.

Читайте также:

В МИД объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику давлением США

МИД КНР назвал критику США из-за отношений с Россией лицемерием

«Выдумывают то, чего нет»: Захарова – об антироссийских заявлениях фон дер Ляйен и Орпо
#мид рф
#документы
#запрет
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились потробности того, как финансировали теракт в «Крокусе»
Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты
25 апреля 2024, 11:31

Фото: istock / gopixa

В организации теракта участвовали граждане целого ряда стран, а финансирование проходилo с испoльзованием различных инструментов, в том числе криптовалюты. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Он отметил, что следственные мероприятия еще не закончились. Однако уже известно, что финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с помощью разных инструментов, в том числе криптовалюты. По словам Чиханчина, теракт был хорошо продуман. Для его реализации использовалась международная пособническая сеть. Исполнители теракта были обеспечены всем: финансированием, оружием, транспортом, боеприпасами. Все их действия четко координировались кураторами.

Ранее он заявлял, что многие страны готовы помочь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Они заинтересованы в том, чтобы терроризм не развивался.

Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».

Читайте также:
В ФБР опасаются Путин призвал
Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть

Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

В ФБР опасаются теракта в США, как в «Крокусе»
#стрельба
#теракт
#страны
#мероприятия
#рф
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что США три года подряд запрещают делать РФ
Посол Антонов: США три года запрещают РФ возлагать венки к табличке «Дух Эльбы»
25 апреля 2024, 11:30

Фото: iStock/rarrarorro

РФ надеется на то, что США осознают важность сбережения духа Эльбы как основы для налаживания равноправных и взаимовыгодных отношений. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

25 апреля отмечается одна из важных дат в истории Второй мировой войны. Посол отметил, что 79 лет назад советские и американские войска ударом с востока и запада рассекли немецкий фронт. В Москве и Нью-Йорке проходили торжества по этому поводу. По словам Антонова, фотографии, которые до нас дошли, носят атмосферу безудержной радости. Он добавил, что у СССР и США тогда были совершенно разные представления об устройстве жизни, однако они смогли перешагнуть через обиды, когда появилась угроза коричневой чумы.

«В нашей стране чтят вклад союзников по антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом. Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству и доблести товарищей по оружию», — подчеркнул посол.

Он указал, что, чем дальше отодвигается в прошлое тяжелейшая трагедия тех лет, тем западные политики все больше хотят навязать новую трактовку истории. Антонов отметил, что мы не должны допустить повторения прежних ошибок. Нужно бороться против любых попыток оправдать нацистских преступников, а правду о войне передать детям и правнукам о героях, которые подарили нам возможность жить. Работа такая проводится, но американские власти поддержки не оказывают. Вот уже третий год посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище.

«Считаем такое поведение оскорбительным для всех, кто чтит самоотверженный подвиг воинов-победителей», — подытожил он.

Читайте также:

Америка спонсирует подрыв Крымского моста

Риттер заявил, что за терактами в России «стопроцентно стоит Америка»

«Вряд ли Америка может этим гордиться»: Кремль ответил Байдену на его оскорбление Путина
#сша
#трагедия
#кладбище
#подвиг
#ссср
#посол
#антонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф