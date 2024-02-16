КГБ Белоруссии раскрыл подробности задержания украинских диверсантов

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Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии раскрыл подробности задержания диверсантов СБУ. Об этом сообщает местное агентство БелТА.
Отмечается, что в ночь с 14 на 15 февраля несколько людей нарушили государственную границу Белоруссии со стороны Украины. По итогам поисковых мероприятий, некоторых из них задержали.
В КГБ уточнили, что у задержанных при себе были взрывные устройства и другие средства поражения.
В результате, на территории Лельчицкого района в Гомельской области, граничащей с Украиной, был введён режим контртеррористической операции. Сам район был полностью заблокирован.
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Анастасия Чинкова