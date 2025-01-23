Мизулина возмутилась словам Трампа о помощи России США во Второй мировой войне

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила возмущение словами президента США Дональда Трампа о роли России во Второй мировой войне. Она назвала его высказывание кощунственным и оскорбляющим память советского народа.
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Россия помогла США выиграть войну.
РИА Новости пишет, что Мизулина подчеркнула: советские солдаты не помогали кому-либо, а сражались за свою Родину, защищая её от агрессии. Утверждения о «помощи США» умаляют вклад Советского Союза в Победу и искажают историю.
Она добавила, что её дед, участник Сталинградской битвы, не имел никакого отношения к интересам Соединённых Штатов и сражался исключительно за свою страну.
Российские власти неоднократно заявляли о необходимости противостоять попыткам переписать историю войны. Президент Владимир Путин указывал, что сохранение правды о Великой Отечественной войне — одна из ключевых задач России.
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«Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, — это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — сказала Мизулина.
РИА Новости пишет, что Мизулина подчеркнула: советские солдаты не помогали кому-либо, а сражались за свою Родину, защищая её от агрессии. Утверждения о «помощи США» умаляют вклад Советского Союза в Победу и искажают историю.
Она добавила, что её дед, участник Сталинградской битвы, не имел никакого отношения к интересам Соединённых Штатов и сражался исключительно за свою страну.
Российские власти неоднократно заявляли о необходимости противостоять попыткам переписать историю войны. Президент Владимир Путин указывал, что сохранение правды о Великой Отечественной войне — одна из ключевых задач России.
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Мария Моисеева