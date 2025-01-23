Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Мизулина возмутилась словам Трампа о помощи России США во Второй мировой войне

Мизулина возмутилась словам Трампа о помощи России США во Второй мировой войне

Мизулина: слова Трампа о помощи РФ США во Второй мировой — кощунство и издевательство
Фото: iStock/Grandfailure

Фото: iStock/Grandfailure

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила возмущение словами президента США Дональда Трампа о роли России во Второй мировой войне. Она назвала его высказывание кощунственным и оскорбляющим память советского народа.
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Россия помогла США выиграть войну.

«Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, — это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — сказала Мизулина.


РИА Новости пишет, что Мизулина подчеркнула: советские солдаты не помогали кому-либо, а сражались за свою Родину, защищая её от агрессии. Утверждения о «помощи США» умаляют вклад Советского Союза в Победу и искажают историю.

Она добавила, что её дед, участник Сталинградской битвы, не имел никакого отношения к интересам Соединённых Штатов и сражался исключительно за свою страну.

Российские власти неоднократно заявляли о необходимости противостоять попыткам переписать историю войны. Президент Владимир Путин указывал, что сохранение правды о Великой Отечественной войне — одна из ключевых задач России.

Читайте также:

Трамп подписал указ о закрытии южной границы США для мигрантов

Бравший интервью у Зеленского блогер из США ​объявил о желании поговорить с Путиным

Эрдоган заплакал на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте
#сша
#россия
#соцсети
#владимир путин
#память
#отношения
#солдаты
#трамп
#вторая мировая война
Трамп подписал указ о закрытии южной границы США для мигрантов
23 января 2025, 00:26

Фото: скриншот с официального сайта Белого дома (www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который закрывает южную границу Соединённых Штатов. Согласно сообщению, размещённому на официальном сайте Белого дома, документ приостанавливает физический въезд иностранцев через южную границу страны.
Одновременно стало известно о дополнительной отправке американских военных в район мексиканской границы. Сейчас на ней находятся около 2200 бойцов, оказывающих поддержку таможенной и пограничной службе США.

«Тысячи дополнительных американских военнослужащих направляются на южную границу США с Мексикой всего через два дня после того, как президент Дональд Трамп отдал распоряжение об усилении присутствия американских военных в этом районе», — сообщил телеканал CNN.
Эти меры были приняты в рамках указа Трампа, который предусматривает усиление безопасности границ. Ранее администрация президента неоднократно заявляла о намерении принять жесткие меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Читайте также:

Бравший интервью у Зеленского блогер из США объявил о желании поговорить с Путиным

В «Доме тигра» Ленобласти спасают брошенного тигрёнка с переломанными лапами

Полянский ответил на слова Трампа о «сделке» по Украине
#сша
#президент
#дональд трамп
#указ
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бравший интервью у Зеленского блогер из США ​объявил о желании поговорить с Путиным
Американский блогер Фридман пообещал приехать в РФ для интервью с Путиным
22 января 2025, 23:49

Фото: iStock/Sven Loeffler

Американский блогер Лекс Фридман, который ранее осудил Зеленского, заявил, что намерен посетить Россию. Он хочет взять интервью у президента Владимира Путина. Свой план мужчина озвучил в эфире YouTube-канала телеведущего Джо Рогана, однако конкретные сроки поездки и готовность российского лидера встретиться с ним остались неизвестными.
«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — заявил блогер на подкасте.
Фридман ранее беседовал с такими известными личностями, как президент США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг и режиссер Оливер Стоун.

В январе его «гостем» стал президент Украины Владимир Зеленский, который дал трехчасовое интервью. Разговор велся на украинском и английском языках. Зеленский, хотя «идеально» владеет русским, отказался использовать его. В ответах президент Украины позволял себе нецензурные выражения и грубую критику РФ, в том числе Владимира Путина.

Такое поведение вызвало критику со стороны Фридмана.

Читайте также:

«Без элиты — никуда»: В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России

Полянский ответил на слова Трампа о «сделке» по Украине

В «Доме тигра» Ленобласти спасают брошенного тигрёнка с переломанными лапами

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
#сша
#поездки
#блогер
#youtube
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Без элиты — никуда»: В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России
В России ответили на слова Трампа о сделке под угрозой санкций
22 января 2025, 21:29

Дмитрий Новиков (duma.gov.ru)

Заявление Дональда Трампа о предложении сделке России под угрозой новых санкций означает, что, став президентом, он должен учитывать мнение элит. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он отметил: здравомыслящие эксперты и ранее говорили о том, что Трамп, при всем своём желании прослыть миротворцем, не сможет игнорировать запросы крупных американских чиновников, работающих в государственных ведомствах и тесно взаимодействующих с представителями финансовой элиты Штатов.

Американский президент действительно хочет завершить конфликт на Украине и часто говорит об этом, отметил парламентарий. Но сейчас, когда речь зашла об угрозе новых санкций, это значит, что выборы закончились и Трамп вынужден прислушиваться к рекомендациям тех, кто отвечает за российское направление.

По словам депутата, желание завершить украинский конфликт у самого Трампа есть, и он не на пустом месте часто говорит о стремлении и возможности его урегулировать.

«Это теперь и оборачивается его угрозами, связанными с тем, что если к его методологии, которая еще не совсем понятна, не прислушаются, то он пойдет по пути санкционного давления», — сказал Новиков.

Читайте также:

Зеленский назвал самого сильного мирового политика

«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта

«Его предали»: Политолог Лозанский раскрыл, кто из команды Трампа будет настаивать на поддержке Украины
#выборы
#конфликт
#президент
#эксперты
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Army Recognition: в США начали печатать малые БПЛА на 3D-принтерах
22 января 2025, 20:16

Фото: istockphoto/NatureNow

В США начали печатать малые беспилотные летательные аппараты на на 3D-принтерах. Данная информация поступила от Army Recognition.
«101-я воздушно-десантная дивизия приступила к производству систем малых БПЛА с использованием 3D-печати. Эта инициатива, основанная на инновационных технологиях и реализуемая Центром прикладных тактических инноваций EagleWerx в Форт-Кэмпбелле, призвана революционизировать производство дронов», — пишут авторы публикации.

Полковник Трэвис Макинтош, представляющий указанную дивизию, заявил, что это повлияет не только на производство деталей, но и на тактику применения малых беспилотных летательных аппаратов, поскольку время и затраты на производство и развертывание будут значительно сокращены за счет применения 3D-технологий.

Читайте также:

Shot: ВСУ использовали беспилотники «Лютый» для атаки на заводы Казани

Дрон «Князь Вандал» станет полностью российским

Трамп заявил, что США «изучают» вопрос о продолжении поставок оружия Украине
#производство
#бпла
#счёт
#сша
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США
Захарова заявила, что запрет США на флаги ЛГБТ* поставил в неловкое положение ЕС
22 января 2025, 18:58

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ*, поставил в неловкое положение страны ЕС. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По мнению дипломата, посольства Европейского союза остались один на один с созданными проблемами. Захарова также напомнила, что еще два дня назад против государств, которые не разрешали загранучреждениям Соединенных Штатов заниматься пропагандой движения, Вашингтон вводил санкции.

Напомним, во вторник, 21 января, американский лидер Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов.

Читайте также:

Стало известно, как отразится на курсе рубля приход Трампа к власти

Политолог раскрыл основную цель Трампа

Дональд Трамп руководит США: что ждет Россию, когда закончится конфликт на Украине, мнение эксперта

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
#сша
#санкции
#движение
#дональд трамп
#указ
#мнение
#лидер
#лгбт
#захарова
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новые сирийские власти ведут переговоры с Москвой о судьбе военных баз России
22 января 2025, 18:46

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой по поводу дальнейшего будущего российских военных баз на территории страны. Об этом сообщил новый глава военного ведомства арабской республики Мархаф Абу Касра.
В интервью телеканалу Al-Araby он пояснил, что окончательный формат пока неизвестен. Дело в том, что министерство обороны до сих пор не получило от канцелярии президента прямых указаний относительно продолжения сотрудничества с российской. Тем не менее, по словам Абу Касра, контакты с Москвой осуществляются на уровне канцелярии президента при содействии министерства иностранных дел Сирии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказывал мнение, что условия дальнейшей работы российских военных баз в Сирии, их содержания и обеспечения могли бы стать темой предметных переговоров с новым руководством страны, пришедшим к власти после падения режима Башара Асада.

Читайте также:

Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус

Лидер сирийской оппозиции заявил о шансе России наладить отношения

Эксперт рассказал, почему пала власть Асада в Сирии
#дело
#сергей лавров
#мид
#страны
#мнение
#мид рф
#интервью
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как отразится на курсе рубля приход Трампа к власти
Финансист Беляев: приход Трампа к власти не отразится на курсе рубля
22 января 2025, 17:21

Фото: iStock/SSV-Photo

Вступление президента США Дональда Трампа в свою должность напрямую никак не отразится на курсе рубля или других валют по отношению к доллару, все зависит только от экономической политики американского лидера. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, доллар может окрепнуть при индустриализации и повышением эффективности экономики США.
«Что касается пары рубль — доллар, то курс зависит не только от позиции самого доллара как такового, но и от позиции рубля, потому что мы сравниваем две валюты. Чтобы рубль не терял свои позиции по отношению к доллару, нужно заниматься тем же в отношении российской экономики», — пояснил финансист в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем сенатор Алексей Пушков обратился к команде Трампа и сообщил, где хранится ключ к разрешению конфликта на Украине. По его мнению, американцам следует искать его не в Брюсселе, Лондоне или Киеве, а в Москве, сообщают argumenti.ru. Он также подчеркнул, что формула мира должна отвечать интересам безопасности России.
«Попытки обойти эти интересы или пойти по пути давления на Россию оставят Трампа с нерешенной проблемой и сделают его наследником политики Байдена, крайне опасной и бесперспективной», — отметил Пушков.
Читайте также:

Стало известно, будет ли Трамп отменять санкции против России

Политолог раскрыл основную цель Трампа

Трамп охарактеризовал Путина
#доллар
#рубль
#санкции
#курс
#трамп
#пушков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Белоруссии назвал проект решения ЕС по выборам вмешательством в дела страны
22 января 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Готовящаяся резолюция Евросоюза, заранее осуждающая выборы президента в Белоруссии, является грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенной страны. Соответствующее заявление Европарламента прокомментировал официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.
Его цитирует телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». По словам спикера МИД Республики Беларусь, в распоряжении ведомства оказался проект заявления Европейской службы внешних действий, которое планируется выпустить сразу после выборов.

«Выборы только начались, а там уже все осуждено и не признано», — заявил дипломат.

Глаз подчеркнул, что данная резолюция является проявлением грубого вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попирает все ключевые нормы положения международного права.

Читайте также:

«Да хоть все пусть закроют»: Лукашенко о КПП на границе с Польшей

Экстремисты планируют захват приграничных районов Белоруссии, сообщили в Совбезе

Лукашенко высмеял отказ Дуды фотографироваться на COP29 в Баку
#выборы
#права
#проект
#мид
#дипломат
#белоруссия
#президент
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Электростали ввели в эксплуатацию жилой комплекс «Яркий»
22 января 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В городском округе Электросталь в эксплуатацию введён жилой комплекс «Яркий». Соответствующее разрешение ООО СЗ «ПРАЙМ-МК» выдало Минжилполитики Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 15-этажном доме площадью более 6,7 тыс. кв. м. расположено 112 квартир евроформата, в каждой – от одной до трёх комнат. Входные группы организованы с учётом безбарьерной среды. На придомовой территории предусмотрено 55 парковочных мест для автомобилей», – говорится в сообщении.
Уточняется, что ЖК «Яркий» расположен по адресу Рабочий пр., д. 8.

Читайте также:

В Одинцове четырём молодым семьям вручили жилищные сертификаты

В кластере «Дмитров Дом» ввели в эксплуатацию 12 индивидуальных домов

В Подмосковье в 2025 году планируют запустить 22 проекта реновации
#электросталь
#минжилполитики мо
#дом
#жк
#мкд
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате