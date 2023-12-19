МИД РФ ввёл ответные меры на 12-й пакет санкций Евросоюза

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Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещено въезжать на территорию страны, в ответ на принятый 12-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что введённые в отношении России ограничения являются «недружественными, нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы».
Решением российского внешнеполитического ведомства запрещён въезд на территорию РФ некоторым представителям силовых ведомств и коммерческих организаций Евросоюза, а также рядовым гражданам, оказывающим поддержку Украине. Также в списке числятся представители евроструктур, которые причастны к преследованию должностных лиц из России за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий» и занимаются созданием «трибунала» против российского руководства.
Вместе с тем, ограничения затронули частников Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые проголосовали 13 октября за резолюцию, направленную на отрытое вмешательство во внутренние дела России и дискредитацию выборов президента РФ в 2024 году.
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Решением российского внешнеполитического ведомства запрещён въезд на территорию РФ некоторым представителям силовых ведомств и коммерческих организаций Евросоюза, а также рядовым гражданам, оказывающим поддержку Украине. Также в списке числятся представители евроструктур, которые причастны к преследованию должностных лиц из России за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий» и занимаются созданием «трибунала» против российского руководства.
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Анастасия Чинкова