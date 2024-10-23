«Киев бросили?»: Зеленский требует новый план без учета Запада

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский поручил кабмину разработать новый план продолжения конфликта на Украине, но без учета помощи от Запада, а с акцентом на действия самого Киева. Об этом пишет украинская служба BBC со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что в документе должны быть отражены внутренние решения страны.
В статье указано, что новый план будет касаться украинских сфер ВПК, обороны, экономики, соцполитики и прочих. Документ, в отличие от «плана победы», должен предусматривать действия Украины, говорится в материале, без учета решений западных союзников.
«Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», — приводят слова анонимного собеседника.Читайте также:
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