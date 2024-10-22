В Киеве назвали главное условие для мирных инициатив по Украине

Андрей Ермак
Киев готов рассмотреть любые мирные инициативы, если в них прописана целостность Украины, нерушимость границ и суверенитет страны. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в колонке для шведоязычной газеты Финляндии Hufvudstadsbladet. По его словам, украинская власть не согласится ни с какими изменениями, которые угрожают самому существованию страны.
«Мы готовы обсудить все варианты корректировки нашего предложения при условии, что они будут соответствовать международному праву, а также поддерживать территориальную целостность Украины, нерушимость границ и полный суверенитет страны», — заявил он.Ермак также призвал союзников с Запада активно участвовать в создании «рамок для установления мира», напомнив, что главное условие на переговорах — украинская «формула мира».
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