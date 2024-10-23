Путин подключил еще одну страну к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Египет разделяют схожие взгляды на глобальные проблемы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом он сообщил на встрече с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в рамках саммита БРИКС в Казани.
Он добавил, что прекращение боевых действий в секторе Газа укрепит позиции России, а Египет поможет справиться с потоком беженцев. Президент Египта выразил благодарность России за поддержку его страны при присоединении к БРИКС и отметил важность совместных усилий по стабилизации региона.
Эксперты подчеркивают, что сотрудничество с Египтом позволит России укрепить свои позиции в Африке и на Ближнем Востоке, что важно для решения текущих геополитических вызовов.
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«Наши страны солидарны в подходах к решению глобальных вопросов. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, особенно в области урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что прекращение боевых действий в секторе Газа укрепит позиции России, а Египет поможет справиться с потоком беженцев. Президент Египта выразил благодарность России за поддержку его страны при присоединении к БРИКС и отметил важность совместных усилий по стабилизации региона.
Эксперты подчеркивают, что сотрудничество с Египтом позволит России укрепить свои позиции в Африке и на Ближнем Востоке, что важно для решения текущих геополитических вызовов.
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Елена Перлова