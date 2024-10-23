«Мы не будем атаковать»: Зеленский обратился к России с заявлением о перемирии, как Украина намерена завершить конфликт

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России взаимный отказ от ударов по энергосистемам на фоне критической ситуации с электроэнергией в стране. О том, что еще, по его мнению, может поспособствовать перемирию с Москвой расскажет «Радио 1».
Зеленский намерен отказаться от атак на энергообъекты
Глава Украины Владимир Зеленский предложил прекратить атаки на объекты энергетического сектора, что может стать первым шагом к завершению активных боевых действий. Он отметил значимость данного решения для обеих конфликтующих сторон.
«Можно принять решение касательно энергетической безопасности. То есть — мы не будем атаковать их энергетические объекты, а они, в свою очередь, не тронут наши. Может ли это привести к окончанию горячей фазы войны? Я уверен, что да», — заявил Зеленский в интервью Financial Times.
Кроме того, украинский президент добавил, что вопрос энергетической безопасности стал основной темой обсуждения на мировом саммите.
Ситуация с электроэнергией
Украина готовится к сложной зиме из-за проблем с теплоэлектростанциями, заявил Зеленский. По его словам, в настоящее время половина мощностей не функционирует из-за повреждений. Страна в значительной степени зависит от атомных электростанций и импорта энергии из Европы. Он еще раз подчеркнул, что соглашение между Москвой и Киевом о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру могло бы стать важным шагом к деэскалации конфликта.
В условиях ухудшающейся ситуации в энергетическом секторе Украина в сентябре значительно сократила объемы импорта электроэнергии. Согласно анализу данных украинской таможни, в этом месяце страна приобрела электроэнергию на сумму 83,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше рекордных 136,3 миллиона долларов в предыдущем месяце.
Владимир Зеленский
На какие условия мира Зеленский не пойдет
Зеленский заявил, что не рассматривает предложения о мире с Россией, которые требовали бы уступок территорий. Он подчеркнул, что любые переговоры должны исключать возможность потерь украинских земель. Президент добавил, что текущие выборы в США существенно влияют на готовность России к диалогу.
«Степень готовности России к переговорам во многом зависит от предстоящих выборов в США», — отметил Зеленский.
Он выразил надежду на «более оптимистичную реакцию» со стороны Соединенных Штатов после выборов, пояснив, что это связано не столько с возможной сменой президента, сколько с тем, что теперь внимание американских властей сосредоточено на выборах, что делает рискованные заявления маловероятными.
Зеленский о вступлении в НАТО
Зеленский также решительно отверг концепцию «земля в обмен на мир», которая подразумевает возможность участия Украины в НАТО в обмен на признание территориальных потерь. Он подчеркивает, что такой подход абсолютно неприемлем для суверенитета Украины и не будет принят как вариант разрешения военного конфликта.
Обстановка на фронте для ВСУ
В последние месяцы украинские вооруженные силы столкнулись с рядом трудностей на фоне наступления российских войск, сообщает Financial Times. В частности, авторы статьи указали на обстановку в Курской области.
В ответ на сложившуюся ситуацию на фронте и приближающуюся зиму, президент Украины Владимир Зеленский усилил дипломатические усилия для получения поддержки Запада. Financial Times отмечает, что потери на поле боя и перспектива зимы с длительными отключениями электроэнергии побудили Зеленского активизировать свои усилия по привлечению западной поддержки для реализации своего «победного плана».
Напомним, план Зеленского включает стремление к вступлению Украины в НАТО и получение дополнительных гарантий безопасности, которые должны предотвратить новые «агрессивные» действия со стороны России. Эти меры рассматриваются как способ обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность Украины на международной арене, заявил украинский глава.
Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Условия России для завершения СВО
В июне президент России Владимир Путин озвучил условия для мирного разрешения конфликта на Украине. К основным пунктам он отнес вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ от вступления Украины в НАТО, а также проведение демилитаризации и денацификации. Кроме того, он предложил Украине принять нейтральный статус.
Однако после недавних атак ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Российский лидер акцентировал внимание на необходимости отмены санкций против России как части условий для урегулирования. Он выразил готовность к диалогу при условии выполнения предварительных требований, подчеркивая важность обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
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