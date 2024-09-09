Украину уличили в подготовке «армии вторжения»

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Украина старается оттягивать время для мобилизации 700-900 тысяч человек и подготовки «армии вторжения». Об этом координатор николаевского подполья сергей Лебедев сообщил в беседе с «Царьградом».
Отмечается, что такое поведение Киева является серьёзным сигналом для Москвы. По словам Лебедева, это связано с тем, что российские войска не планируют зимнего наступления.
Такая стратегия, пишет издание, указывает на то, что у Украины есть достаточно времени для пополнения резервов. Однако Лебедев убеждён, что ВСУ не смогут ничего добиться даже при условии прибавления солдат после мобилизации.
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Анастасия Чинкова