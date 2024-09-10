NZZ: Олигархию на Украине сменила постфеодальная система во главе с Зеленским

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Украинский лидер Владимир Зеленский поменял политический строй в своей стране. Теперь вместо олигархии на Украине царит новая феодальная система с неформальной концентрацией власти в офисе президента.
Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил украинский политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, Киев демонстрирует все признаки постфеодального уклада.
По мнению эксперта, важную и практически самостоятельную роль приобрёл в этой иерархии приобрёл руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По сути он получил власть в качестве второго человека в стране. При этом, подчёркивает Рейтерович, Зеленский вряд ли полностью контролирует своего помощника.
Авторы публикации отмечают, что неформальная концентрация власти в руках Ермака и других советников Зеленского представляет большую опасность для Украины, так как они могут оказывать теневое влияние как на судебную систему, так и на ситуацию с коррупцией в стране. Можно сделать вывод, что политическая система Киева зашла в тупик, делают вывод обозреватели NZZ.
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«Двор (приближённые Зеленского - прим. ред.) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми», — приводит издание слова специалиста.
По мнению эксперта, важную и практически самостоятельную роль приобрёл в этой иерархии приобрёл руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По сути он получил власть в качестве второго человека в стране. При этом, подчёркивает Рейтерович, Зеленский вряд ли полностью контролирует своего помощника.
Авторы публикации отмечают, что неформальная концентрация власти в руках Ермака и других советников Зеленского представляет большую опасность для Украины, так как они могут оказывать теневое влияние как на судебную систему, так и на ситуацию с коррупцией в стране. Можно сделать вывод, что политическая система Киева зашла в тупик, делают вывод обозреватели NZZ.
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Александр Бойцов