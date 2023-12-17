Киев готов перейти к плану Б в случае прекращения помощи Запада

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У киевских властей есть «план «Б» в случае непоступления помощи от западных союзников. Вероятнее всего, в первые дни 2024 года Украина будет вынуждена обращаться к внутренним заимствованиям.
Устенко признаёт, что такой шаг вызовет дополнительное напряжение и даже нервозность в министерстве финансов, так как именно там отвечают за бюджет страны. Однако такие меры позволят стабилизировать ситуацию с финансами, хотя бы в январе, считает помощник президента.
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