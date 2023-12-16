Зеленский рассказал, что ему важнее западного финансирования

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам Евросоюза, что для него в приоритете начало переговоров о членстве Украины в блоке, чем дополнительное финансирование. Об этом сообщает Financial Times.
По данным агентства Bloomberg, украинский лидер также заявил о необходимом для Украины сигнале, о том, что Европа ее не бросает. При этом неназванный представитель Европейского союза подчеркнул, что у Киева осталась ликвидность только на первый месяц следующего года, после чего у Украины начнутся финансовые трудности.
Он также добавил, что киевский режим имеет право на беспокойство.
Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева.
Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.
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Он также добавил, что киевский режим имеет право на беспокойство.
Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.
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Екатерина Коршунова