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На Западе заявили о поворотном моменте в ходе СВО

FQ: украинский конфликт достиг перелома, боевики ВСУ терпят поражение
07 сентября 2024, 16:10
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Переломного момента достиг конфликт на Украине, пишет издание Fatto Quotidiano. По мнению обозревателей, боевики ВСУ не смогут самостоятельно уйти от поражения.
«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий», — сказано в публикации.
Авторы статьи добавили, что глава киевского режима Владимир Зеленский способен на провокацию катастрофической военной кампании и фактически совершил в Курской области «мини-вторжение», применяя оружие Запада.



«У этой операции, по сути, нет значимых перспектив с военной точки зрения. Кроме того, она кажется абсолютно бессмысленной, поскольку ВСУ пришлось перебросить часть своих войск из Донбасса, где происходит медленное, но верное продвижение российской армии», — заключили журналисты.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Украинское командование отмечало, что хотело отвлечь ВС РФ с Донбасса. По оценке международного сообщества, Зеленский делает все для усиления напряженности.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
Российский «Ланцет» разбил американскую гаубицу ВСУ M777 под Харьковом – видео
Минобороны показало удар российского «Ланцета» по американской гаубице ВСУ
07 сентября 2024, 15:39

Фото: МО РФ

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» прямым попаданием разбил американскую гаубицу M777 ВСУ в Харьковской области Украины. Кадры высокоточного удара показало Минобороны России 7 сентября.
«Движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой 155-мм гаубицей М777 производства США выявили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области», – сообщает Минобороны.

Американскую гаубицу уничтожили одним точным попаданием снаряда. На кадрах министерства слышно единственный выстрел и мгновенный взрыв грузовика с установкой. После прямого попадания венная техника противника начинает гореть.



Ранее, в отчете Минобороны сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, 13 машин бронетехники, включая танк, 9 артиллерийских орудий, вместе с этой гаубицей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

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Минобороны: Российские войска поразили цех сборки дронов «Паляница»
07 сентября 2024, 15:38

Фото: istockphoto/typhoonski

Российские войска нанесли ракетный удар по цехам, где производится сборка новых украинских реактивных дронов «Паляница». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства также добавили, что Вооружёнными силами РФ была произведена атака предприятия военно-промышленного комплекса, на котором производились комплектующие для украинских ракет «Гром-2». Обе цели были успешно поражены.

«Паляница» — это новая украинская ракета-дрон, разработанная уже во время спецоперации. О её первом применении в зоне боевых действий президент Украины Зеленский сообщил в конце августа.

За прошедшую неделю российские войска нанесли 17 комбинированных групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины и местам сосредоточения войск ВСУ. Для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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«Ахмат» взял в плен троих боевиков ВСУ — Кадыров
07 сентября 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Трех боевиков ВСУ взяли в плен бойцы спецназа «Ахмат», проинформировал в Telegram-канале глава ЧР Рамзан Кадыров. Политик уточнил, что во всех подразделениях врага «царит надломленность».
«Об этoм говорят и радиоперехваты, и признания пленных, которых мы берем пaчками. Если, очутившись у нас в руках, они oблегченно вздыхают, то это говорит о многом. Работаем дaльше!» — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» разбил две украинские группы. В частности, речь шла о ликвидации десяти боевиков ВСУ, которые пленили солдат ВС РФ и гражданское население в Курской области. Как рассказал украинский военный Виталий Панченко, всего было 12 неонацистов ВСУ.

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#рамзан кадыров
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РФ и Украина показали новые способы перехвата БПЛА
РИА Новости: РФ и Украина показали новые способы для перехвата БПЛА
07 сентября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Новые способы перехватывать беспилотники показали Россия и Украина, пишет для РИА Новости военный обозреватель Захар Андреев. Аналитик подчеркнул, что в зоне боевых действий идет «война роботов».
«Последняя украинская разработка нацелена на то, чтобы лишить российскую разведку глаз — беспилотников самолетного типа. Военные эксперты призывают отнестись к угрозе со всей серьезностью», — сказано в материале.

Аналитик добавил, что имеются в виду кустарные FPV-дроны, способные перехватить разведывательные беспилотники. Используются данные с радаров, чтобы предоставить оператору дрона курс перехвата, что в свою очередь дает запустить беспилотник, не наблюдая саму цель.

По утверждению Андреева со ссылкой на данные иностранных специалистов, беспилотники обладают более мощной аккумуляторной батареей, а также улучшенной камерой.

Что касается российских войск, они сосредоточились на создании систем наведения и обнаружения и пользуются малыми радиолокационными станциями. Кроме того, ВС РФ используют наблюдательные посты, интегрируя информацию в единую систему управления, что дает эффективность в применении обычных дронов, пишет аналитик Алексей Васильев.

Захар Андреев также уточнил, что у ВС РФ есть квадрокоптеры «Тарантул», обнаруживающие врага радаром и захватывающие его другим беспилотником или наземной установкой.

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Сальдо рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области
Сальдо: боевики ВСУ направляют БПЛА на мирное население и машины под Херсоном
07 сентября 2024, 14:15

Фото:istockphoto/NiseriN

Неонацисты ВСУ направляют на гражданских и их автомобили свои дроны под Херсоном. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал журналистам РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
«Ежедневно идут обстрелы с правого берега. FPV-дроны нечеловеческие действия осуществляют. Нападают просто на гражданских людей, на машины. В некоторых случаях даже на велосипедистов падают», — сообщил чиновник.

Сальдо отметил, что удары по мирным гражданам противник наносит целенаправленно.

Херсонская область вошла в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года. Помимо нее, частью РФ стали Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область.

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#украина
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#херсонская область
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На Украине появились летающие автоматы Калашникова
Bild: боевики ВСУ стали применять БПЛА с Калашниковыми
07 сентября 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Летающие автоматы Калашникова впервые применили боевики ВСУ, сообщают обозреватели немецкого издания Bild. Журналисты отметили, что поставили разработку инженеры Украины Wild Hornets. Стрелковое оружие установлено на летающей платформе с четырьмя винтами. По информации журналистов, первый раз ее практическое применение осуществили в середине августа.
По словам военного аналитика Юлиана Репке, самое сложное в данной разработке — стабилизация Калашникова при стрельбе, чтобы беспилотник не отклонялся при отдаче, поскольку это дает большой разброс. Пока непонятно, наладят ли серийное производство данного вооружения.

К слову, главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что производство дронов является для Украины приоритетным направлением.

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#мир
#украина
#война
#оружие
#бпла
#беспилотник
#дрон
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ВС РФ вплотную подошли к Угледару и Покровску, обрушив оборону ВСУ: Последние новости СВО
07 сентября 2024, 13:20

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России вплотную приблизилась к Угледару и Покровску (Красноармейску), ведутся бои в Селидово и Украинске, оборона ВСУ рушится по всей линии фронта.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 7 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область

Здесь идут тяжёлые встречные бои на нескольких участках. Противник не оставляет попыток проникнуть вглубь российской территории, однако вязнет во встречных боях. При этом по местам скопления живой силы ВСУ активно работает российская артиллерия и авиация. Украинские боевики в свою очередь применяют в Курской области большое количество дронов.

За минувшие сутки бои шли в Суджанском районе у населенного пункта Борок и в районе Камышевки, в Вишневке, Снагости и Матвеевке. При этом поступает информация, что украинское командование начало вводить в бой неподготовленные резервы.

Кроме того, Telegram-канал WarGonzo сообщает, что вблизи российской границы зафиксировано скопление украинских резервов. Предполагается, что противник может осуществить новую попытку прорыва.

Покровское направление

Армия России продвигается в восточнее Украинска на несколько километров на юг и вышли к южным окраинам города. Кроме того, отмечается продвижение российских сил к северным окраинам города Горняк. При этом продолжаются тяжёлые бои в районе Желанного Первого. Украинский военный паблик Deep State подтверждает успехи ВС РФ.

«Российские войска продвинулись там, где наступали и вчера — на южном фланге Покровского направления. Они вошли в город Украинск и еще приблизились к Горняку. Также впервые за долгое время россияне продвинулись к северу от Красногоровки — угрожая окружением группировке ВСУ на Невельском выступе», — говорится в сообщении.
Военкор Евгений Лисицын сообщает, что российские бойцы зачистили последние опорные пункты противника и полностью освободили территорию Красногоровки. Таким образом, над Кураховской агломерацией нависла большая угроза.

По последним данным противника, армия вышла на окраины Лисовки, которая находится рядом с Покровском (Красноармейском). Потеря этого города разрушит оборону ВСУ, уверен полковник ВС Австрии Маркус Рейснер.

«Украина потратила «драгоценные силы» под Курском, в то время как ВС РФ продолжают наступать на Покровском направлении в ДНР», — заявил в эфире телеканала ZDFheute Nachrichten.
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Угледарское направление

Армия России вплотную подошла к Угледару. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Угледар уже виден невооруженным глазом, так близко к нему подошли наши бойцы, освобождая русскую землю», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Также восточнее Угледара продолжаются бои за шахту Южнодонбасская №3. Кроме того, российские части атакуют от Золотой Нивы до Константиновки.

Торецкое направление

Продолжаются упорные бои в районе пригорода Дружба. Наши парни пробиваются от него в сторону соседнего Дачного. Таким образом ВС РФ расширяют зону контроля по периметру города.

Часовоярское направление

Здесь ВС РФ продолжают продвигаться в районе Клещеевки и постепенно выравнивают фронт по линии канала «Северский Донец – Донбасс».

Не утихают бои в восточной части Часов Яра. Также, продолжается работа по улучшению позиций ВС РФ на флангах. Продвижение идет трудно, но оно есть, пишет WarGonzo.
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Купянское направление

Российские бойцы продвигаются по лесополосам западнее Песчаного. По информации с мест, за сутки продвижение достигло почти километра. После взятия Стельмаховки и перегруппировки наши парни приступили к активным наступательным действиям.

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Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ больницы в Горловке
07 сентября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Артиллеристы ВСУ обстреляли больницу в городе Горловка в Донецкой Народной Республике. В результате ранения получили пять человек, в том числе один ребёнок.
По словам главы городского округа Ивана Приходько, во время очередного обстрела со стороны ВСУ под ударом оказалось территориально-медицинское объединение «Семья и здоровье» в самом центре города. Один из снарядов угодил непосредственно в здание медицинского учреждения.

В результате обстрела ранения получили пять человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также различные повреждения получило само здание. Многие окна остались без стёкол, осколками посечён фасад.

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт от ВСУ
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Калиново в ДНР
07 сентября 2024, 12:30

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска освободили Калиново Донецкой народной республики от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны РФ.
Как стало известно ранее, ВС РФ подошли к Угледару, о чем проинформировал глава ДНР Денис Пушилин. Чиновник уточнил, что город «уже виден невооруженным глазом».

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Противник атакует приграничные территории страны. Одну такую попытку боевики ВСУ предприняли в начале августа, напав на Курскую область.

Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что вторжение в российский регион осуществлялось для отвлечения ВС РФ с Донбасса, однако такой ход не сработал.

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