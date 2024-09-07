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Переломного момента достиг конфликт на Украине, пишет издание Fatto Quotidiano. По мнению обозревателей, боевики ВСУ не смогут самостоятельно уйти от поражения.
«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий», — сказано в публикации.Авторы статьи добавили, что глава киевского режима Владимир Зеленский способен на провокацию катастрофической военной кампании и фактически совершил в Курской области «мини-вторжение», применяя оружие Запада.
«У этой операции, по сути, нет значимых перспектив с военной точки зрения. Кроме того, она кажется абсолютно бессмысленной, поскольку ВСУ пришлось перебросить часть своих войск из Донбасса, где происходит медленное, но верное продвижение российской армии», — заключили журналисты.
Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Украинское командование отмечало, что хотело отвлечь ВС РФ с Донбасса. По оценке международного сообщества, Зеленский делает все для усиления напряженности.
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Никита Кротов