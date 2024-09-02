Путин озвучил цель провокации ВСУ в Курской области

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Президент России Владимир Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе, однако сделать это не удалось. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на открытом уроке «Разговор о важном» в городе Кызыл в Тыве.
Путин подчеркнул, что Украина своими действиями не достигла желаемых результатов, а Россия, в свою очередь, продолжает наступление на Донбассе, причём темпами, которых давно не было у ВС РФ.
Президент также добавил, что решить вопрос удастся исключительно путём мирных переговоров, от которых российская сторона никогда не отказывалась.
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Анастасия Чинкова