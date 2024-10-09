Киев конфисковал сухогруз под флагом Камеруна за вход в порт Крыма

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Киевские власти конфисковали следовавшее под флагом Камеруна грузовое судно Usko Mfu, которое, по их утверждению, заходило в порт Севастополя. Об этом пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, сухогруз заходил в крымский порт для осуществления коммерческой деятельности. Судно задержали в июне 2024 года и по решению суда передали в собственность государства. Теперь капитана корабля обвиняют в нарушении порядка въезда на полуостров, воссоединение которого с Россией киевские власти не признают.
Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщали, что судно Usko Mfu вышло из севастопольского порта с грузом зерна, а в мае 2024 года вновь заходило туда для разгрузки. После ареста сухогруза 11 июля также был арестован его капитан, являющийся гражданином Азербайджана.
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Анастасия Чинкова