Песков переадресовал к Минобороны вопрос об атаке на судно с зерном в Черном море

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны вопрос о возможной атаке на судно с зерном в Черном море. По его мнению, случившееся, вероятно, связано с ходом СВО.
«Честно говоря, мы не видели эти заявления. Здесь нужно обращаться к нашим военным, это, видимо, связано с ходом специальной военной операции. Поэтому я ничего не могу сказать по этой теме», — прокомментировал Песков вопрос журналистов.Накануне, 12 сентября, в соцсетях Владимира Зеленского появилась информация о том, что российская армия якобы ударила по кораблю с зерном в Черном море. По словам лидера киевского режима, сухогруз попал под атаку сразу после выхода из территориальных вод Украины.
Читайте также:
Названо число сдавшихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Бойцы ВСУ заявили о высокой цене атаки на Курскую область
ВСУ в Курской области несут серьезные потери
Данил Пономарев