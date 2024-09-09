Российский сухогруз отбуксировали в проливе Дарданеллы из-за поломки двигателя

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Российский 120-метровый сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у судна сломался двигатель в турецком проливе Дарданеллы. Об этом со ссылкой на генеральном управление береговой охраны Турции сообщает РИА Новости. Отмечается, что неполадки с мотором корабля возникли у деревни Каракова.
«У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова», — указано в сообщении ведомства.В береговой охране заметили, что случившееся не отразилось на движении в Дарданеллах, судно взяли на буксир и безопасно доставили к причалу Каранлык.
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