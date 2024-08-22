В последнее время ситуация на фронте переживает значительные изменения. Эксперты предупреждают о возможном ударе Украины по Приднестровью после провала операции «Курск».
Между тем, Киев уже провел беспрецедентную двухчасовую атаку на Москву, а в сети появились тревожные сообщения о большом количестве погибших под Курском, передает «Царьград».
В ближайшее время может последовать удар по Приднестровью, считают военные эксперты. Киев активно подтягивает подразделения ВСУ в Одесскую область, в основном с легкой маневренной техникой. Вводятся ограничения на перемещение вдоль границы с Приднестровьем, что указывает на возможное подготовку к вторжению по образцу операции «Курск», сообщает издание.
По мнению экспертов, сценарий может включать действия «страйкерских» мобильных бригад ВСУ с поддержкой дронов и натовского высокоточного оружия. Формальный повод для атаки, скорее всего, будет создан искусственно, и Киеву не составит труда организовать провокацию для оправдания агрессии.
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В ближайшее время может последовать удар по Приднестровью, считают военные эксперты. Киев активно подтягивает подразделения ВСУ в Одесскую область, в основном с легкой маневренной техникой. Вводятся ограничения на перемещение вдоль границы с Приднестровьем, что указывает на возможное подготовку к вторжению по образцу операции «Курск», сообщает издание.
По мнению экспертов, сценарий может включать действия «страйкерских» мобильных бригад ВСУ с поддержкой дронов и натовского высокоточного оружия. Формальный повод для атаки, скорее всего, будет создан искусственно, и Киеву не составит труда организовать провокацию для оправдания агрессии.
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Елена Перлова