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Украина готовит почву для переговоров с Россией уже этой осенью

Kyiv Independent: Украина готовит почву для переговоров с Россией осенью 2024
22 августа 2024, 01:31
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Украина готовит почву для переговоров с Россией осенью 2024 года. Об этом сообщает украинское англоязычное издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, «близкий к Зеленскому». На повестке предполагаемых переговоров будут три темы для обсуждения, указано в материале.
По информации издания, киевский режим хочет обсудить с Россией обмен пленными, причем в формате «все на всех», второй темой должна стать ядерная безопасность, третьей — продовольственная.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко высказалась о мирных переговорах с Украиной, заявив, что нападение ВСУ на Курскую область исключает любую их возможность.


«Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори — я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством - априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой», — пояснила Захарова.
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Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области — что там происходит
Губернатор Гусев: угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области
22 августа 2024, 02:00

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы ПВО находятся наготове.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее о возможных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали жителей Курской, Воронежской и Белгородской областей. Также в Севастополе была объявлена баллистическая опасность.

Напомним, ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. Три боевые машины пехоты ВСУ и диверсанты были замечены близ границы около 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками, подобными чешским Bren-2. После получаса боёв, к 19:40, противник был вынужден отступить с серьезными потерями, передает Mash.

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Попытки ВСУ удержаться в Курской области приведут к катастрофе, заявили в США
AC: попытки ВСУ удержаться в Курской области грозят Украине катастрофой
22 августа 2024, 01:57

Фото: istock/Vladislav Stepanov

Попытки ВСУ удержаться в Курской области в нынешних условиях грозят Украине катастрофой. Об этом заявил обозреватель журнала American Conservative Айван Эланд. По его мнению, ресурсное превосходство России не сулит Киеву на этом направлении ничего хорошего.
«Попытки удержать в Курской области плацдарм, который с трех сторон окружен русскими и соединен постоянно удлиняющейся — и, следовательно, все более уязвимой — линией снабжения, опасны и могут даже привести к катастрофе», — пишет автор.
Эланд полагает, что наступление всегда приводит к большим потерям, чем оборона, и потому и без того тяжелое положение ВСУ на фронте может ухудшиться из-за перевеса военно-технического преимущества в пользу России.
«А если их кажущаяся ненадежной линия снабжения будет перерезана, украинцы могут оказаться в окружении», — указано в статье.
Ранее депутат Рады Александр Федиенко заявил, что украинские военные массово покидают боевые позиции. О самовольном уходе тысяч военнослужащих ВСУ он сообщил в своем Telegram-канале.
«К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые покинули воинскую часть по разным причинам» – написал Федиенко.
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Министр обороны разослал телеграммы в зону СВО, что в них
Белоусов в телеграммах воинским частям в зоне СВО отметил мужество бойцов
22 августа 2024, 01:17

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции в Донецкой Народной Республике, подчеркнув мужество и упорство бойцов.
В своих поздравлениях Белоусов отметил заслуги командования и личного состава 239-го гвардейского танкового Краснознаменного Оренбургского казачьего полка, 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознамённого полка и 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка. Он отметил, что военнослужащие этих полков успешно выполняют задачи на самых сложных направлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр особо подчеркнул, что бойцы 228-го гвардейского мотострелкового полка участвовали в освобождении девяти населённых пунктов, а 80-й гвардейский танковый полк проявил мужество в боях за Авдеевку, Соловьёво и Новопокровское.

«Андрей Белоусов поблагодарил воинов-гвардейцев за верность Отечеству и присяге, выразив уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, приближая нашу Победу», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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#министр
#сво
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Враг бросил танки на прорыв под Курском: их красиво встретила 200-я бригада
Операция Z: ВСУ попытались прорвать оборону и были уничтожены 200-й бригадой
22 августа 2024, 01:05

Фото: istock/Michele Ursi

В Курской области произошло новое столкновение: ВСУ предприняли попытку прорыва нашей обороны, отправив в бой танки. Это событие произошло между Коренево и ст. Глушково, у населённого пункта Комаровка.
Как сообщается в сводке Минобороны, танковые атаки противника были успешно отражены бойцами мурманской 200-й бригады Ленинградского военного округа. Подразделения бригады уничтожили бронетехнику врага и заставили его отступить.

Северо-восточнее Коренево атаку бронегруппы врага встретил десант, который также оказал значительное сопротивление. Подробности о текущем положении дел будут представлены в следующей сводке.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.

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#украина
#всу
#минобороны
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Глава ДНР Пушилин: началось восстановление Авдеевки, большая стройка впереди
22 августа 2024, 00:50

Фото: istock/Michele Ursi

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что началось восстановление Авдеевки и он уже видит первые положительные изменения, однако большая стройка еще впереди. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, говорить о полноценном возвращении жителей пока рано из-за близости линии фронта.
«Каждый раз, приезжая в Авдеевку, вижу положительные изменения <...> большая стройка в Авдеевке еще впереди», — написал Пушилин.
Он также отметил, что сейчас вовсю идет ремонт шести многоэтажек, который восстанавливают регионы-шефы — Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Частные дома восстанавливают бригады коммунального предприятия, которые создала администрация Ясиноватского муниципального округа.

Пушилин особо подчеркнул, что в Авдеевке предоставляют большинство услуг, которые есть в любом другом населенном пункте ДНР, работают продуктовые магазины и даже кафетерий.

Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ долгие годы использовали как крупный укрепрайон, российская армия освободила 17 февраля 2024 года.

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Враг у границ России — свежие подробности атаки на Брянск
Mash: более 200 украинских диверсантов и 3 БМП пытались вторгнуться в Россию
21 августа 2024, 23:16

В районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными.
Три боевые машины пехоты ВСУ и диверсанты были замечены близ границы около 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками, подобными чешским Bren-2. После получаса боёв, к 19:40, противник был вынужден отступить с серьезными потерями, передает Mash.

В 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением, которая также была безуспешной. К 21:00 диверсанты вновь отступили. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.

Напомним, ранее губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщал, что украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник был разбит.

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#всу
#вс рф
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Прорыв украинской ДРГ пресекли в Брянской области
Богомаз: украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область
21 августа 2024, 22:57

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник разбит.
«В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба», — указано в сообщении главы региона.
В Климовском районе располагается место пересечения границ трех стран — России, Белоруссии и Украины.

По предварительным данным военкора Котенка, в сегодняшней атаке на Брянскую область участвовали около 200 украинских боевиков.

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О тысячах дезертирующих из ВСУ военных сообщила Украина
Рада: Тысячи военнослужащих ВСУ дезертируют из украинской армии
21 августа 2024, 22:52

Украинские военные массово покидают боевые позиции. О самовольном уходе тысяч военнослужащих ВСУ сообщил 21 августа депутат Рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале.
«К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые покинули воинскую часть по разным причинам» – написал Федиенко.

При этом депутат напомнил о декриминализации дезертирства и самоволки на Украине, если солдат сбегает впервые. Также парламентарий указал, что нужно изучать обстоятельства, при которых солдат решил покинуть воинскую часть.

Ранее о масштабном дезертирстве в рядах ВСУ сообщили государственные СМИ ФРГ. По их данным, с начала 2024 года из армии Украины сбежали 29,8 тысяч военнослужащих. Причем это втрое больше, чем за весь 2023 год.

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Иностранные журналисты снова незаконно проникли в РФ – теперь из Франции
Французский журналист Croix* Алонсо незаконно посетил Курскую область
21 августа 2024, 22:18

Фото: istockphoto / saiko3p

Журналист французской газеты Croix* Пьер Алонсо незаконно проник на территорию России в Курскую область, в сопровождении командира одного из подразделений ВСУ.
Судя по материалу, который после опубликовали СМИ Франции, иностранный журналист побывал в селе Дарьино Суджанского района, а также в селе Обуховка Кореневского района Курской области. Из материала следует, что Пьер Алонсо был в России 19 августа.

Ранее в Суджу, также в сопровождении боевиков ВСУ, проникли репортеры американской газеты The Washington Post. По сообщению западных СМИ, их фотографы и журналисты побывали в России 17 августа и взяли интервью у 12 жителей Суджи.

До того итальянский журналист попытался оправдаться за кадры украинских боевиков с нацистской символикой на каске. Иларио Пьяньерелли, как и его коллеги, пересекли границу РФ незаконно.

МИД РФ уже сообщал, что фиксирует все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.

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* Внесена в перечень СМИ, в отношении которых действуют меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России.
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