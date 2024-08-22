Украина готовит почву для переговоров с Россией уже этой осенью

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Украина готовит почву для переговоров с Россией осенью 2024 года. Об этом сообщает украинское англоязычное издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, «близкий к Зеленскому». На повестке предполагаемых переговоров будут три темы для обсуждения, указано в материале.
По информации издания, киевский режим хочет обсудить с Россией обмен пленными, причем в формате «все на всех», второй темой должна стать ядерная безопасность, третьей — продовольственная.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко высказалась о мирных переговорах с Украиной, заявив, что нападение ВСУ на Курскую область исключает любую их возможность.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко высказалась о мирных переговорах с Украиной, заявив, что нападение ВСУ на Курскую область исключает любую их возможность.
«Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори — я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством - априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой», — пояснила Захарова.Читайте также:
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Данил Пономарев