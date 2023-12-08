GT: Байден в отчаянии пытается запугивать Путиным для продления помощи Украине

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Президент США Джо Байден попытался запугать конгресс безосновательными заявлениями об угрозе со стороны президента России Владимира Путина, чтобы добиться нового пакета помощи Украине. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Европе находится 80 тысяч американских военнослужащих. По мнению американского лидера, такое количество военных необходимо для сдерживания РФ и «обеспечения безопасности союзников».
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Екатерина Коршунова