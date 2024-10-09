Киев надеется провести мирный саммит с участием России в этом году

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Украина собирается провести второй «мирный саммит» с участием России в декабре. Об этом киевский посол в Турции Василий Бондарь сообщил в беседе с Reuters.
При этом он отметил, что в рамках этого саммита не будут проведены двусторонние переговоры Москвы и Киева, а третьи стороны смогут обсудить требования к России, которая неоднократно заявляла, что совершенно нелогично и бесперспективно искать варианты путей выхода из конфликта без участия Москвы.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщала, что второй саммит по Украине не будет проводиться в ноябре. При этом в октябре состоится ряд тематических конференций по «форуме мира», подготовленной украинским лидеров. После их проведения будет затронут вопрос назначения даты проведения второго саммита по Украине.
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Анастасия Чинкова